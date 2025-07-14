قبل الحمل وبعده.. ما الذي تحتاجه المرأة لحياة صحية؟

يمر جسم المرأة بتحولات كثيرة في مختلف مراحل حياتها، إلا أن الاهتمام العلمي بصحتها ظل محدودًا لفترة طويلة.

فحتى أوائل تسعينيات القرن الماضي، لم تكن النساء مشمولات في الدراسات أو التجارب السريرية كما الرجال؛ ما أدى إلى فجوة واضحة في المعرفة الطبية بين الجنسين.

لكن هذا الواقع بدأ يتغير، إذ باتت صحة المرأة محورًا للكثير من الأبحاث الحديثة، وفقًا لِما نشره موقع HuffPost.

وقد أسهمت هذه الدراسات في الكشف عن نتائج وتوصيات مهمة تُعنى بصحة المرأة بشكل خاص.

أخبار ذات علاقة النساء والأطفال الأكثر تضرراً.. رذاذ يضاعف خطر الربو

ما الذي يجب ألا تهمله المرأة؟

ممارسة النشاط الجسدي

يشدد الأطباء على أهمية ممارسة النشاط الجسدي خلال النهار لما لذلك من أثر إيجابي على الصحة.

وتبرز أهمية تمارين المط أيضًا، فكلها تساعد على حماية صحة القلب. ولتحقيق ذلك، ليس ضروريًّا ممارسة الرياضة في النادي، بل يمكن صعود السلالم أو التنقل من مكان إلى آخر مشيًا على الأقدام، بدلًا من الجلوس ساعات طوال أمام شاشة الكمبيوتر.

والأهم أن الرياضة تحمي من الاكتئاب والتوتر وما لذلك من تداعيات.

التركيز على الغذاء

يجب التركيز على الأطعمة الطازجة والتقليل من تناول الأطعمة المصنعة. ما يجب التركيز عليه هو الخضار والفاكهة والبقوليات واللحوم الخالية من الدهون.

أما الحلويات، فينصح الأطباء المرأة بالحد من تناولها والتركيز على تلك المصنوعة في المنزل.

أخذ الأرقام في الاعتبار

يجب عدم إهمال الأرقام أو نتائج الفحوص الروتينية، مثل: ضغط الدم والسكر في الدم والكوليسترول.

هذه الفحوص لا تجرى عند حصول مشكلة، بل يجب أن تجرى بشكل روتيني لحياة طويلة خالية من المشاكل على أنواعها.

كما أن مراقبة الوزن أساسية للمرأة تجنبًا للمشاكل الناتجة عن زيادة الوزن.

مراقبة صحة القلب

يعتبر القلب القاتل الأول للمرأة في الولايات المتحدة. وتعتبر أمراض القلب من المشكلات التي يمكن أن تتطور أو تحصل بشكل صامت دون سابق إنذار.

وبقدر ما تعرف المرأة عوامل الخطر في وقت مبكر، تحمي نفسها بشكل أفضل. السكري والضغط والكوليسترول من عوامل الخطر التي يجب عدم إهمالها حفاظًا على صحة القلب.

صحة الأعضاء التناسلية

تخطئ المرأة عمومًا بشراء العطور والكريمات المعطرة والصابون للاغتسال. هذا ما يقضي على التوازن البكتيري في المهبل ما يزيد خطر التعرض للبكتيريا والفطريات.

في الواقع، ينصح الأطباء بالاغتسال بالمياه ليس إلا.

الفيتامينات قبل الحمل والولادة

تعتبر الفيتامينات في غاية الأهمية قبل الحمل والإنجاب ويجب عدم إهمالها. حمض الفوليك يعتبر ضروريًّا بشكل خاص لحماية الطفل من التشوهات الخلقية.

أخبار ذات علاقة بعيدا عن التدخين.. سرطان الرئة يهدد النساء في المطابخ

أخذ تأثير الحمل في صحة القلب بالاعتبار

هناك مشكلات، مثل سكري الحمل وارتفاع الضغط الناتج من الحمل والتي يمكن أن تؤثر في صحة القلب بالمستقبل. وفي حال التعرض لأي منها يجب مراقبة صحة القلب.

مرحلة انقطاع الطمث وما قبلها

يجب ألا تعاني المرأة بصمت في مرحلة انقطاع الطمث وما قبلها. تعاني كل امرأة أعراضًا مختلفة ومن النساء من يواجهن أعراضًا في غاية الصعوبة.

في كل الحالات، يجب طلب المساعدة واللجوء إلى أفضل الحلول لتمر هذه المرحلة بسهولة.