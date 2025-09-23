سوريا.. اتفاقية تعاون لترميم مواقع أثرية في حلب والسلمية

أبرمت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، أمس الاثنين، اتفاقية تعاون جديدة مع شبكة الآغاخان للتنمية، تهدف إلى ترميم وصون عدد من المواقع الأثرية في البلاد، وفي مقدّمتها مدينة حلب القديمة، ومدينة السلمية، وذلك في إطار جهود مستمرة لحماية التراث الثقافي السوري.

وأعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن مراسم توقيع الاتفاقية جرت بحضور كلٍّ من لويس موريال، مدير الخدمات الثقافية في مؤسسة الآغاخان، وشيراز أليبهاي، نائب مدير الصندوق الثقافي في المؤسسة، إلى جانب غطفان عجوب، الممثل المقيم في سوريا، والدكتور أنس حج زيدان، المدير العام للمديرية العامة للآثار والمتاحف.

وفي بيان رسمي، أكّد الدكتور أنس حج زيدان أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حماية التراث السوري، مشددًا على أهمية اعتماد المعايير الدولية في أعمال الترميم والصيانة، بما يضمن استدامة المواقع التاريخية والحفاظ على طابعها الأثري.

ويأتي هذا التعاون استمرارًا لشراكة طويلة الأمد بين الجانبين، تهدف إلى دعم مشروعات الترميم في مناطق تضررت بفعل النزاعات، وإعادة إحياء الموروث الثقافي في عدد من المدن السورية ذات الأهمية التاريخية.

في سياق موازٍ، كان مجلس إدارة منظمة "ألف" الدولية لحماية التراث الثقافي في مناطق النزاع، بما في ذلك سوريا، أقر في أوائل يوليو/تموز الماضي برنامجًا خاصًا لحماية التراث الثقافي السوري، بميزانية أولية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي، على مدار عامين، حيث يهدف البرنامج إلى حماية وترميم المواقع الأثرية، والمعامل التاريخية، والمباني الدينية، مع العمل على إعادة تأهيل المتاحف وملحقاتها، زيادة على التدريب وتبادل الخبرات بين المتخصصين في التراث.