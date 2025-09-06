"عملية المطرقة".. فرار درامي لمسجونين في الهند (فيديو)

تمكن اثنان من السجناء في الهند من الفرار بطريقة درامية، على طريقة الأفلام السينمائية، وفق ما كشف عنه مقطع فيديو انتشر بشكل واسع.

ويوثق فيديو، تداوله ناشطون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما قالوا إنها لحظة فرار سجينين من سجن "تشودافارام" في الهند.

ويُظهر في مقطع الفيديو رجلان خلال اعتدائمها على أحد حراس السجن قبل قيامهما بفتح أحد الأبواب ويفران على الفور.

وأفادت التقارير المحلية، أن فريقًا خاصًّا قد شُكّل لتعقّب السجينين الفارّين، وهما بي رامو، وناكا رافي كومار.

الأول أدين بقضايا تتعلق بالممتلكات، أما الثاني فهو مسؤول محلي متهم باختلاس أموال مخصصة لمعاشات التقاعد.

وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة أحد السجينين يهاجم مدير السجن بمطرقة، ويقوم بسرقة مفتاح البوابة الرئيسية من جيبه، قبل أن ينضم إليه السجين الآخر ويغادرا معًا.

وتقول صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إن الحادثة وقعت وسط ظروف جوية صعبة، مما عطّل استجابة باقي الحراس لبعض الوقت.

وقد نُقل مدير السجن المصاب إلى مستشفى حكومي لتلقي العلاج، وتفيد التقارير بأن حالته مستقرة حاليًّا.