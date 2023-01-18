الدنمارك: رئاسة الإمارات لمؤتمر المناخ تبعث على التفاؤل

أعلنت الدنمارك أنها متفائلة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هذا العام ستضغط من أجل اتخاذ إجراءات طموحة للحد من تغير المناخ في المؤتمر.

وقال دان يورجنسن، وزير سياسات المناخ العالمي والتنمية في الدنمارك، لرويترز: "أعتقد أن كل ما فعلته الرئاسة حتى الآن أعطانا فحسب سببًا للتفاؤل".

وأضاف: "إذا أردنا أن تكون الزيادة في درجات الحرارة أقل من 1.5 درجة، فمن الضروري أن نرى انتقالًا في جميع المجتمعات على هذا الكوكب، وأيضًا المجتمعات المنتجة للنفط".

وأشار الوزير إلى أنه من خلال تجربته التي تضمنت تمثيل الدنمارك في محادثات المناخ للأمم المتحدة، منذ العام 2019، شاركت الإمارات "بفاعلية" في الدبلوماسية بشأن هذه القضية.