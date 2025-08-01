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حسن الرداد يتعرّض لإصابة ويشرح سبب اعتذاره عن "سفاح التجمع"

حسن الرداد يتعرّض لإصابة ويشرح سبب اعتذاره عن "سفاح التجمع"
الفنان المصري حسن الردادالمصدر: الإنستغرام
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
01 أغسطس 2025، 5:15 م

فاجأ الفنان حسن الرداد جمهوره بإعلانه تعرضه لإصابة في قدمه أثناء ممارسته لكرة القدم، فقد أصيب بتمزق في أربطة الكاحل.

وتحدث الرداد في لقاء مصوّر خلال العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة"، قائلاً: "معرفش حظي ماله، لعبت ماتشين كورة، وفي التالت حصل التمزق في رباط الأنكل، وبقيت أعرج وأنا ماشي. للأسف، ممنوع من التمرين دلوقتي، وبعمل جلسات علاج طبيعي بشكل منتظم".

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وأشار الرداد إلى أن فترة العلاج قد تمتد لأسبوعين أو ثلاثة، موضحًا أنه اضطر إلى تناول حقنة مسكّنة حتى يتمكن من حضور العرض الخاص برفقة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم.

وفيما يتعلق باعتذاره عن بطولة فيلم "سفاح التجمع"، أوضح الرداد أنه بعد تفكير قرر عدم خوض هذه النوعية من الأدوار في الوقت الحالي.

كما أشاد بموهبة بطل الفيلم أحمد الفيشاوي، مشيرًا إلى أنه شاهد العديد من الصور والمقاطع الخاصة بتحضير الفيشاوي للشخصية، وأعجب بالتفاصيل الدقيقة التي ركّز عليها، موجّهًا التهنئة لصنّاع العمل.

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من ناحية أخرى، يواصل حسن الرداد تحضيراته لبطولة فيلمه الجديد "طه الغريب"، المأخوذ عن رواية بالعنوان نفسه للكاتب محمد صادق، ويُشرف على إخراجه عثمان أبو لبن، فيما يتولى الإنتاج أحمد السبكي، على أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

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