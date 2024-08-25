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الكويت.. تعاطف واسع مع جراح مشهور تضرر بسبب "صورة مريض" | إرم نيوز

منوعات

الكويت.. تعاطف واسع مع جراح مشهور تضرر بسبب "صورة مريض"

الكويت.. تعاطف واسع مع جراح مشهور تضرر بسبب "صورة مريض"
الجراح حمد العنزيالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
قحطان العبوش
قحطان العبوش
25 أغسطس 2024، 1:30 م

تلقى جراح بارز في الكويت، سيلًا من عبارات التعاطف والدعم، بعد أن استقال من وظيفته في آخر تداعيات أزمة صورة المريض المطعون بسكين، التي أثار نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي أزمة تدخلت فيها وزارة الصحة الكويتية.

وأعلن الدكتور حمد جبر العنزي، عن تقديم استقالته من وزارة الصحة، لظروف خاصة على حد تعبيره في تدوينة بحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعه فيها نحو 25 ألف متابع.

عدد كبير من متابعي العنزي، وبينهم أكاديميون كويتيون من الجنسين، قالوا إن تقديم الطبيب لاستقالته حصل؛ بسبب قضية مشاركة صورة المريض.

واعتاد الدكتور حمد جبر العنزي، نشر مقاطع فيديو وصور للعمليات الجراحية التي يجريها في تخصصه بجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، ويتلقى عليها سيلًا من عبارات الثناء والشكر من متابعيه الكثر في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن صور ومقطع فيديو لمريض تلقى طعنة بسكين في ظهره، أثارت ردود فعل متباينة الشهر الماضي عندما نشرها العنزي، قبل أن تتدخل وزارة الصحة حينئذٍ.

وأكدت الوزارة في بيان، على "مراعاة الضوابط المُحْكَمة التي حدّدها المُشرّع في (التصوير) داخل المنشآت الصحية، من الأخلاقيات المهنية، والواجبات المجتمعية".

طبيبالكويت

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