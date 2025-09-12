عائلة مصرية تفجع بوفاة الأب بعد أيام من رحيل ابنه المفاجئ (صور)

توفي مواطن مصري "حزناً وكمداً" على فراق نجله الذي رحل عن الحياة، قبل والده بأيام قليلة، بشكل مفاجئ، ما أدخل الأب في حزن عميق.

وشهدت مدينة "المحلة الكبرى" بمحافظة "الغربية" في مصر واقعة مأساوية، بعد وفاة رجل في العقد السادس من عمره، بعد 9 أيام فقط من رحيل نجله، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقال مقربون من العائلة إن المتوفى كان يخضع لجلسات علاج كيماوي، لكنه توقف عنها بعد وفاة نجله، ولم يتحمل الحزن على فراقه حتى وافته المنية، ليُشيَّع جثمانه إلى مقابر العائلة بجوار نجله.

وأضافوا أن الحزن العميق الذي عاشه الأب بعد فقدان نجله، الذي كان متعلقًا به بشدة، كان السبب وراء تركه العلاج وفقدانه للحياة، لتتواصل المأساة بين أفراد الأسرة التي باتت تعيش لحظات عصيبة.