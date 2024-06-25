أول رد من شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهاماتها له

خرج شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمته إزاء الاتهامات المتكررة له من جانبها؛ إذ أكدت أنه "تآمر" عليها و"باعها" وقدمت أمس ضده بلاغا للسلطات بتهمة الاستيلاء دون وجه حق على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم محمد عبد الوهاب شقيقته بأنها تلعب دور الضحية ومحاطة بـ "أهل الشر" الذين أوقعوا بينها وبين عائلتها، مرفقا صورة من قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى المقدمة من شيرين ضده بتاريخ 19 – 12- 2022.

وأوضح في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك " إن شيرين اتهمته بكسر ضلع لها والتهجم عليها في منزلها، مصطحبا عشرين شخصا وأثبتت النيابة براءته من تلك الاتهامات، على حد تعبيره.

وشدد على أنه التزم الصمت طوال تلك المدة حتى لا يسىء لشقيقته وصورتها أمام الجمهور ولا يزعج والدته، لافتا إلى أنه بعيد عن حياة شيرين منذ سنوات ولا يفهم سر تجدد الاتهامات له في هذا التوقيت رغم أنه كان يسعى لحمايتها وحماية بناتها طوال الوقت، على حد قوله.