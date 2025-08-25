نجم "Avengers" مارك روفالو يدين المجاعة في غزة (فيديو)

تحدث نجم هوليوود مارك روفالو، المعروف بدوره في فيلم "Avengers"، عن الأزمة الإنسانية في غزة، واصفًا الوضع بأنه "مجاعة من صنع الإنسان" نتيجة قرارات متعمدة يتخذها المسؤولون.

ونشر روفالو بيانًا عبر حسابه على "إنستغرام"، أكد فيه أن ما يحدث في غزة ليس كارثة طبيعية بل جريمة ضد الإنسانية، مشددًا على أن تقاعس القادة العالميين يفاقم المعاناة، خاصة للأطفال والأسر.

وطالب الممثل السياسيين وقادة العالم بالتحرك الفوري، حيث قال: "صمتكم هو تواطؤ، لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يتضور شعب كامل جوعًا. الإنسانية تتطلب منا أكثر. افعلوا شيئًا!"، مشجعًا المواطنين حول العالم على رفع أصواتهم، والمطالبة بالمساءلة، وإنهاء الأزمة.

وحظي منشور روفالو بدعم من زميله جوش برولين، الذي كتب ردًا عليه: "شكرًا لك يا مارك" مع رموز قلوب، فيما أبدى المعجبون إعجابهم بموقفه، معتبرينه بطلًا حقيقيًا.

ويأتي هذا التصريح ضمن سلسلة مواقف روفالو السابقة بشأن القضايا الإنسانية في غزة، بما في ذلك مشاركته في حملة #halfheartsforgaza، وتشجيعه للمشاهير الآخرين على الانضمام إلى الحملة.

ويستعد الممثل، قريبًا، لظهوره في سلسلة "المهمة"، مستمرًا في استخدام منصته للتوعية بالقضايا العالمية، والعدالة الاجتماعية.