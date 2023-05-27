راغب علامة: حضّرت أغنية لزفاف الأمير الحسين
كشف الفنان اللبناني راغب علامة، عن تحضّيره لأغنية خاصة بحفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة آل السيف.
مشاركتي هي للتعبير عن محبتي الخاصة لهم، ورغبتي بتقديم التبريكات على طريقتي
راغب علامة
وقال النجم اللبناني إنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليها، وهي من كلمات وألحان الشاعر فارس إسكندر وتوزيع فارس مسعد، قائلا: "سيتم إرسالها للملك عبدالله والملكة رانيا ليتسنى لهما سماعها قبل حفل الزفاف".
وأعرب علامة عن سعادته بالمشاركة في الحفل الجماهيري الذي سيقام في العاصمة الأردنية عمّان احتفاء بزفاف الأمير الأردني، مؤكدا في حديث خاص لـ"فوشيا"، أنه يكن كل الحب والاحترام للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، معلقا: "مشاركتي هي للتعبير عن محبتي الخاصة لهم، ورغبتي بتقديم التبريكات على طريقتي، علاقتي بالأردن وشعبه والعائلة الملكية علاقة مميزة تعود لسنوات".