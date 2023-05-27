راغب علامة: حضّرت أغنية لزفاف الأمير الحسين

وأعرب علامة عن سعادته بالمشاركة في الحفل الجماهيري الذي سيقام في العاصمة الأردنية عمّان احتفاء بزفاف الأمير الأردني، مؤكدا في حديث خاص لـ"فوشيا"، أنه يكن كل الحب والاحترام للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، معلقا: "مشاركتي هي للتعبير عن محبتي الخاصة لهم، ورغبتي بتقديم التبريكات على طريقتي، علاقتي بالأردن وشعبه والعائلة الملكية علاقة مميزة تعود لسنوات".