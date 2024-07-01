السعودية.. ولادة أول مها عربي مهدد بالانقراض

احتفت محمية طبيعية في السعودية، بولادة أول حيوان مها عربي تسعى المملكة لإكثاره وحمايته من الانقراض الذي هدد ذلك النوع من الغزلان العربية التي تعد رمزًا للجزيرة العربية.

وأعلن القائمون على متنزه القصيم الوطني بمدينة بريدة، في وسط المملكة، عن أول ولادة للمها العربي في المتنزه ضمن برنامج إكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية.