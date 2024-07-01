السعودية.. ولادة أول مها عربي مهدد بالانقراض
احتفت محمية طبيعية في السعودية، بولادة أول حيوان مها عربي تسعى المملكة لإكثاره وحمايته من الانقراض الذي هدد ذلك النوع من الغزلان العربية التي تعد رمزًا للجزيرة العربية.
وأعلن القائمون على متنزه القصيم الوطني بمدينة بريدة، في وسط المملكة، عن أول ولادة للمها العربي في المتنزه ضمن برنامج إكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية.
كما نشر المتنزه صورًا للمولود الجديد، برفقة والدته، وهو يكافح للبقاء واقفًا في المتنزه الذي تتوفر ظروف مثالية لحياة الحيوانات، بجانب حظر الصيد والتهديد.
وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن مولود المها العربي يزين متنزه القصيم الوطني، قبل أن يضيف القائمون على المركز عبارة "بحياتها نحيا".
ويحظى غزال المها باهتمام وجهود حثيثة لزيادة أعداده في دول الخليج العربي، حيث تستضيفه بضع محميات في ظروف حياة تساعده على التكاثر.
والمها العربي الذي حضر في أشعار العرب عبر التاريخ، هو حيوان ثديي متوسط الحجم يصل وزنه إلى 80 كيلو غرامًا.
يتميز المها باللون الأبيض في معظم الجسم عدا الوجه والقدمين فلونها داكن. قرونها طويلة جدًّا ومستقيمة أو منحنية قليلًا، وتكون قرون الذكور أكثر سُمكًا وأقصر من قرون الإناث. لديها حوافر عريضة تسهل حركتها على الرمال الناعمة.