للمرة الثانية.. البابا فرنسيس يُسيء للمثليين

أكدت عدة صحف إيطالية أن البابا فرانسيس استخدم عبارة "مسيئة" لوصف المثليين خلال اجتماع خاص مع الأساقفة.

وأشارت الصحف إلى أن البابا (87 عامًا) أدلى بهذا التصريح خلال الاجتماع المغلق الذي أقامه مع الأساقفة في روما الأسبوع الماضي، والذي ناقش فيه إمكانية قبول الرجال المثليين في المعاهد اللاهوتية الكاثوليكية.

وفي أثناء المناقشة، وعندما سأله أحد الأساقفة عما يجب فعله؟ اعترض البابا على قبول الرجال المثليين، قائلاً إنه على الرغم من أهمية احتضان الجميع، إلا أن الشخص المثلي قد يعيش حياة مزدوجة، واصفًا المثليين بعبارة "frociaggine"، وهي كلمة إيطالية مهينة تعني "شاذ".

وأكدت الصحف أن عددًا من المتواجدين في قاعة الاجتماع، أكدوا أن البابا استخدم المصطلح المسيء فعلًا، معبرين عن صدمتهم، خصوصًا وأن البابا يعبر بشكل متواصل عن احترامه للمثليين.

ودافع آخرون عن البابا، في إشارة إلى أنه أرجنتيني الجنسية، وأن اللغة الإيطالية ليست لغته الأم، وأنه قد يكون استخدم المصطلح الخاطىء دون قصد.

يذكر أنه في مايو الماضي أصدرت الفاتيكان بيان اعتذار على لسان البابا، بعد أن قال في خطاب له: "هناك ثقافة المثلية الجنسية اليوم.. من الأفضل ألا يتم قبول من لهم هذه الميول في المدرسة اللاهوتية"، ما تسبب في حالة من الجدل في الشارع.

وجاء في البيان: "لم يقصد البابا قط الإساءة أو التعبير عن نفسه بعبارات معادية للمثليين، وهو يعتذر لأولئك الذين شعروا بالإهانة من استخدام مصطلح أبلغ عنه الآخرون".