زوجة أحد ضحايا الغواصة "تيتان" تتحدث عن لحظاتهم الأخيرة

ما زالت كارثة الغواصة "تيتان" تثير فضولًا عارمًا، بعد أن شدَّت انتباه العالم، في الشهر الماضي، إثر انفجارها من الداخل، ومصرع خمسة ركاب من الأثرياء كانوا على متنها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن زوجة أحد الضحايا كشفت كيف قضى الركاب آخر لحظات حياتهم، حتى وإن لم تكن معهم وقتئذ، عندما نزلوا في رحلة استكشاف محفوفة بالمخاطر لأجل رؤية حطام السفينة "تايتانيك".

وربما تبدو هذه الرواية غريبة، لأن الركاب رحلوا ولم يخبروا أحدًا، لكن "إذا عُرف السبب بطُل العجب كما يقال"، لأن الركاب كانوا ملتزمين بجدول دقيق، وحصلوا على إرشادات بشأن ما سيقومون به خلال النزول إلى أعماق المحيط الأطلسي.