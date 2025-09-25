"حادثة مرعبة".. دب يقتحم منزل عائلة والابنة تختبىء بالخزانة (فيديو)

في حادثة مثيرة للرعب، فوجئت سيدة من ولاية كونيتيكت الأمريكية بدب يقتحم منزلها بينما كانت ابنتها المراهقة نائمة في الداخل.

وقالت ميشيل ليميس، من بلدة سيمسبري، لشبكة "إن بي سي كونيتيكت" إنها عند عودتها إلى المنزل يوم الأحد 21 سبتمبر لاحظت أن باب المنزل مكسور بينما ظهرت بعض القطع المعدنية ملتوية، قبل أن تدرك أن مكيف الهواء قد سُحب من النافذة. وبعد لحظات، رأت دبًا كبيرًا يقتحم بيتها.

وعلى الفور، سارعت ليميس إلى الاتصال بابنتها ميلين، 17 عامًا، لإيقاظها، ثم طلبت النجدة عبر رقم الطوارئ 911. وأوضحت الابنة أنها سمعت خطوات الدب وأنفاسه الثقيلة أمام باب غرفتها، لتختبئ داخل خزانة صغيرة خوفًا من مواجهته.

وأضافت ميلين: "كان عند باب غرفتي مباشرةً، وكنت أسمع صوته وهو يشم المكان. لم أستطع سوى أن أبقى مختبئة، وتمنيت أن يرحل".

ووصلت الشرطة بسرعة إلى المنزل، وتمكنت من إخراج الدب من دون إصابته أو إصابة أي من أفراد العائلة. وقالت ليميس: "صرخ الضابط في وجه الدب ليخرج، فهرب من النافذة وتوجه إلى الفناء الخلفي قبل أن يختفي".

لكن الدب عاد في اليوم التالي وحاول اقتحام المنزل مجددًا؛ ما دفع وزارة الطاقة وحماية البيئة (DEEP) إلى نصب فخ خاص أمام بيت العائلة لجذب الحيوان بعيدًا باستخدام طُعم من الكعك المحلى.

وأوضحت ليميس أن الدب ترك وراءه أضرارًا وفوضى داخل المنزل، بعدما التهم علبة مايونيز، ونوتيلا، وحبات عنب.