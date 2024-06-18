بينها عبوة المياه.. 7 أشياء قد تنفجر إذا تركتها في السيارة
بصرف النظر عن جسم الإنسان، فإن الشمس تضر السيارة أيضًا، خاصة إذا كان بداخلها مواد يمكنها أن تتفاعل مع الحرارة العالية، ما قد يؤدي إلى تضرر السيارة بشكل كبير، وفي بعض الحالات إلى احتراقها.
إن حمل كل شيء في السيارة، سواء كانت ملابس أو طعاما أو متعلقات أخرى، يمكن أن يكون مريحًا، إلا أنه يمكن أن يجلب أيضًا خطرًا غير متوقع، خاصة في فصل الصيف عندما يكون ركن السيارة في الشمس أمرًا لا مفر منه. فهل سيكون من الأفضل إخراجها من السيارة أولاً قبل ركنها؟ وللتخفيف من الخطر.
إليك 7 عناصر محظورة لا ينبغي تركها في السيارة عند ركنها في الخارج تحت أشعة الشمس.
وننصحك في كل مرة تنوي ركن السيارة أن تتحقق لمعرفة ما إذا كان هناك أي من هذه الأشياء موجودة بداخلها، وتأكد من إخراجها.
الهاتف المحمول
الهاتف المحمول هو شيء يميل الجميع إلى حمله طوال الوقت. ومع ذلك، إذا تم ترك الهاتف في السيارة، خاصة في الأوقات التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة، فقد تتراكم الحرارة وينفجر أو يحترق. لذلك يُنصح بالوقوف في الظل أو إحضار الهاتف معك إذا كنت تعلم أنك ستغيب فترة طويلة؛ حفاظًا على سلامتك وسلامة سيارتك.
ولاعة السجائر
الولاعة شيء لا ينبغي أبدًا تركه في السيارة، خاصة إذا كنت ستتوقف في الشمس لفترة طويلة؛ لأنها قد تتسبب باحتراق سيارتك.
فعندما تتعرض الولاعة للشمس لفترة طويلة، يمكن أن يتراكم الضغط داخلها ويوسع الولاعة حتى تنفجر، مما يتسبب بتلف سيارتك.
أداة الشحن
بنك الطاقة هو جهاز إلكتروني آخر لا يستطيع الناس العيش من دونه. لكن هل تعلم أن بنك الطاقة يحتوي على سائل كيميائي حساس يمكن أن يسبب تفاعلات كيميائية كبيرة؟ وإذا تم ركن السيارة في الشمس لفترة طويلة، فسيزيد ذلك من خطر حدوث التفاعل الكهربائي وانفجار بنك الطاقة. لذلك من الأفضل ركن السيارة في الظل لتقليل تلك المخاطر، أو حمل بنك الطاقة معك.
عطر السيارة
بما أن عطر السيارة الذي تحمله معك لرائحة طيبة يحتوي على زيوت أساسية وكحول، فإنه يمكن أن يلحق الضرر بالسيارة إذا تعرضت للشمس لفترة طويلة. فعندما يتم تسخين عبوة العطر بواسطة الشمس، فإنها قد تذوب وتلطخ السيارة ببقع مختلفة، مما يجعل من الصعب تنظيفها. لذلك يجب عليك توخي الحذر عند استخدام معطرات الجو في السيارة.
عبوة مياه معبأة
المياه المعبأة هي عنصر آخر يجب ألا تتجاهله؛ فزجاجة مياه واحدة فقط قد تتسبب بضرر أكبر للسيارة مما تعتقد إذا لم تكن حذرا. فعندما تركن سيارتك في الشمس، فإن الضوء الذي يسقط على السيارة يمكن أن يتحول إلى عدسة مكبرة عندما يمر عبر العبوة؛ مما يسبب انكسارًا يندمج في نقطة واحدة. ويؤدي ضوء الشمس المجموع في نقطة واحدة إلى ارتفاع درجة الحرارة حتى يتسبب بنشوب حريق.
بقايا الطعام
يمكن أن يسبب الطعام مشاكل أكثر من مجرد جعل سيارتك في حالة من الفوضى؛ فبقايا الطعام التي تسقط على مقعد السيارة يمكن أن تتعفن وتجعل سيارتك تفوح منها روائح غير مرغوب فيها.
كما يمكن أن تسبب الجراثيم والفطريات في أماكن مختلفة، خاصة على مقعد السيارة. عندما يحدث ذلك، قد تضطر إلى استبدال المقعد بالكامل.