بينها عبوة المياه.. 7 أشياء قد تنفجر إذا تركتها في السيارة

بصرف النظر عن جسم الإنسان، فإن الشمس تضر السيارة أيضًا، خاصة إذا كان بداخلها مواد يمكنها أن تتفاعل مع الحرارة العالية، ما قد يؤدي إلى تضرر السيارة بشكل كبير، وفي بعض الحالات إلى احتراقها.

إن حمل كل شيء في السيارة، سواء كانت ملابس أو طعاما أو متعلقات أخرى، يمكن أن يكون مريحًا، إلا أنه يمكن أن يجلب أيضًا خطرًا غير متوقع، خاصة في فصل الصيف عندما يكون ركن السيارة في الشمس أمرًا لا مفر منه. فهل سيكون من الأفضل إخراجها من السيارة أولاً قبل ركنها؟ وللتخفيف من الخطر.