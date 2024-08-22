لماذا تصدر اسم فان دام الاهتمام في مصر.. وما علاقة حسام حبيب؟ | إرم نيوز

تصدر اسم جان كلود فان دام فجأة منصات التواصل الاجتماعي في مصر، ولكن السبب هذه المرة لا يعود إلى أخبار النجم العالمي الشهير بأدوار الحركة والأكشن نفسه، وإنما يعود إلى وكيل أعماله المصري وليد التلباني.

وتقدم التلباني ببلاغ في مباحث الإنترنت بالقاهرة، ضد والد الفنان المصري حسام حبيب لاتهامه بالاعتداء على زوجته بالسب والقذف.

وقال وكيل أعمال النجم العالمي في بلاغه، إن والد الفنان حسام حبيب علق على منشور بالحساب الشخصي لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرسل لها بعض الألفاظ الخارجة في رسالة خاصة بغير وجه حق.

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وأضاف التلباني أنه تواصل مع والد حسام حبيب بعد الواقعة، لمعرفة سبب إقدامه على الإساءة لزوجته، لكنه تفاجأ برد فعل سيئ وتعرضه للسب، وإغلاق الاتصال.

وحرر التلباني محضر ضد حبيب حمل رقم ( 23 أحوال 2024 ) ، فيما تفحص الأجهزة الأمنية البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.