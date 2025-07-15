رشا شربتجي ترد على أنباء تقديم مسلسل عن الرئيس السوري أحمد الشرع

ردت المخرجة السورية رشا شربتجي على أنباء جرى تداولها مؤخرًا، بشأن استعدادها لتقديم مسلسل درامي يروي قصة حياة الرئيس السوري أحمد الشرع.

ونفت المخرجة شربتجي في بيان نشرته على خاصية الإستوري عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، تلك الأنباء، التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا.

وقالت المخرجة شربتجي في بيانها: "انتشرت في الآونة الأخيرة على بعض منصات التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بأني أعمل على تحضير مسلسلًا دراميًا يتناول قصة حياة الرئيس أحمد الشرع، وأود أن أوضح أن هذا الخبر غير صحيح".

وأشارت المخرجة السورية إلى أنه "لم يتم البدء في أي مشروع من هذا النوع في الوقت الحالي، لكن هذا لا يعني استبعاد إمكانية تناول موضوعات مُشابهة مستقبلًا".

وكشفت المخرجة رشا شربتجي أنها تعمل حاليًا على تحضيرات المسلسل الدرامي "مطبخ المدينة" المؤجل من العام الماضي، مؤكدة أنه سيكون جاهزًا للعرض في موسم دراما رمضان 2026 المقبل.

وواجه مسلسل "مطبخ المدينة" تخبطات رافقت تحضيراتها، للعام الثاني على التوالي، بعد اعتذار سلافة معمار، وكندة علوش، وغموض موقف مشاركة الفنان عباس النوري حتى الآن.

ومر العمل الفني بسلسلة من التأجيلات خلال الشهور الماضية، أدت إلى تعثر انطلاق عمليات تصويره، دون أي توضيح رسمي من صناع العمل بشأن اختيار بدائل للكوادر الفنية المعتذرة عن العمل، وتحديد موعد نهائي لبدء عمليات التصوير.