مبتسمة.. آخر ظهور للممثلة شانين دوهيرتي قبل وفاتها (صور)

صدم خبر وفاة الممثلة الأمريكية الشهيرة شانين دوهيرتي عن عمر يناهز 53 عامًا جمهورها حول العالم، خصوصًا بعد الشهرة الواسعة التي نالتها بدور "برو هاليويل" في مسلسل "المسحورات"Charmed.

ورحلت شانين، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثدي، الذي أصيبت به لأول مرة في مارس 2015، وتوقع الأطباء حينها أنها ستعيش لمدة 5 سنوات بعد أن انتقل المرض الخبيث إلى الغدد الليمفاوية.

وشارك موقع Page Six صورًا لظهور "شانين" الأخير قبل وفاتها، إذ شوهدت مع عدد من أصدقائها بملامح متعبة، ولكنها حرصت على رسم ابتسامة على وجهها.

وقال الموقع إن نجمة "بيفرلي هيلز 90210" ظهرت مع صديقها القديم كريس كورتازو وصديقة لها في 16 يونيو الماضي، في أثناء خروجهم من مطعم "كريستي" على الواجهة البحرية في ماليبو، في كاليفورنيا.

ومن خلال الصور، بدا الثلاثي في ​​حالة معنوية عالية، وهم يستمتعون بصحبة بعضهم.

يذكر أن "شانين" أكدت في أبريل 2017، أنها تعافت من المرض، ولكن بعد أقل من ثلاث سنوات، وتحديدًا في فبراير 2020، كشفت أن السرطان عاد شرسًا في مرحلته الرابعة، ولاحقًا انتقل إلى دماغها، وفي وقت سابق من هذا العام، إلى عظامها.

وكانت دوهيرتي صريحة بشأن صحتها على مر السنين، ففي أبريل الماضي كشفت أنها كانت تستعد للموت من خلال البحث في متعلقاتها القديمة بمنزلها في تينيسي، لتسهيل الأمور على والدتها.