مغن شهير يوجه اتهامات "خطيرة" لكيم كارداشيان ووالدتها

أطلق المغني الشهير راي جي ادعاءً صادمًا بأنه يتعاون مع السلطات الفيدرالية لبناء قضية بموجب قانون RICO (المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد) ضد حبيبته السابقة كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر. وجاءت هذه المزاعم المثيرة خلال بث مباشر أجراه مع كريشان روك، وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصة X.

وبحسب ما أفاد به موقع "بيج 6"، قال راي جي: "قضية RICO الفيدرالية التي سأرفعها ضد كريس وكيم ستكون مجنونة.. لديّ الكثير لأقوله، وأي شخص مقرّب من كيم يجب أن يُبلغها فورا، فالفيدراليون قادمون."

ثم تابع قائلا: "الأمر أسوأ من قضية ديدي."



ولم يقدم راي جي، البالغ من العمر 44 عاما،أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم مزاعمه خلال البث المباشر، ولم تؤكد أي جهة فيدرالية وجود تحقيق رسمي بحق كارداشيان أو جينر.

وعادةً ما تُستخدم قوانين RICO في القضايا الجنائية الخطيرة، مثل الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والابتزاز. وقد زاد راي جي من حدة الجدل بمقارنته الوضع بالمغني شون "ديدي" كومز، الذي أدين مؤخرا بتهم إحضار أشخاص بغرض ممارسة الدعارة، لكنه بُرّئ من تهم الاتجار بالبشر والابتزاز.

وليس هذا أول تلميح من راي جي إلى مشكلات قانونية محتملة تحيط بعائلة كارداشيان. ففي مايو، وخلال ظهوره في برنامج خاص من TMZ عن محاكمة ديدي، قال "لو قلت لي إن آل كارداشيان متهمون في قضية ابتزاز، فمن الممكن أن أصدق."

وفي سبتمبر 2022، هاجم راي جي علنا كيم كارداشيان وكريس جينر، بعد أن خضعت جينر لاختبار كشف كذب وقالت إنها لم تكن وراء تسريب الشريط الجنسي الذي جمع ابنتها كيم وراي جي عام 2007. وقد أصر حينها على أن كيم ووالدتها كانتا من نسّق إطلاقه.

ورغم جدية الادعاءات، لم يتم تأكيد أي تحقيق رسمي حتى الآن؛ ما يجعل تصريحات راي جي محل تكهنات حتى يتم إثباتها.



