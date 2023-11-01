وفاة الفنانة الكويتية جواهر عن 45 عاماً
توفيت، اليوم الأربعاء، الفنانة الكويتية منال المسفر المعروفة باسم "جواهر"، عن عمر ناهز 45 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض سرطان المعدة.
ونعت الإعلامية الكويتية مي العيدان مواطنتها "جواهر" التي غيّبها الموت بعد رحلة علاج استمرت أكثر من 4 سنوات في العاصمة البريطانية لندن.
وعبر موقع "فيسبوك" كتبت العيدان إن الراحلة جواهر عادت إلى الكويت بعد رحلة علاجها في لندن، ومكثت نحو شهر في مستشفيات بلادها، قبل الإعلان عن وفاتها.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت عائلة الفنانة الكويتية، عبر حسابها في "سناب شات"، تدهور حالتها الصحية.
وأكدت العائلة، في منشور مقتضب، أنه تم إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية، وأنها "تحت رحمة الله".