وفاة الفنانة الكويتية جواهر عن 45 عاماً

توفيت، اليوم الأربعاء، الفنانة الكويتية منال المسفر المعروفة باسم "جواهر"، عن عمر ناهز 45 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض سرطان المعدة.

ونعت الإعلامية الكويتية مي العيدان مواطنتها "جواهر" التي غيّبها الموت بعد رحلة علاج استمرت أكثر من 4 سنوات في العاصمة البريطانية لندن.

وعبر موقع "فيسبوك" كتبت العيدان إن الراحلة جواهر عادت إلى الكويت بعد رحلة علاجها في لندن، ومكثت نحو شهر في مستشفيات بلادها، قبل الإعلان عن وفاتها.