العثور على مقبرة من العصر الحديدي شمال إيران (صور)

وقال مهدي جاهد رئيس قسم الآثار بمقبرة "قلعة أولتان" بمحافظة أردبيل للوكالة: "خلال أعمال التنقيب لتوسيع طريق بارس آباد - سربند، تم اكتشاف أدلة على مقابر قديمة في منطقة يبلغ طولها 70 مترًا وعرضها 25 مترًا، وتم إيقاف عمليات التنقيب على الفور".

وأضاف مهدي جاهد: "بعد صدور ترخيص معهد أبحاث التراث الثقافي والسياحة، بدأ مشروع الاستكشاف الطارئ في منطقة قلعة أولتان (أولتان قلاسي)".

وبين: "هذه المقبرة عبارة عن حفرة بسيطة، وقد عثر مع الجثث على أربعة أطباق فخارية وإبرة برونزية وبعض الخرز الصغير المصنوع من العقيق والصدف ومعجون زجاني".