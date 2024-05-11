العثور على مقبرة من العصر الحديدي شمال إيران (صور)
أعلنت السلطات الإيرانية في محافظة أردبيل، شمال غرب البلاد، السبت، العثور على مقبرة تعود إلى العصر الحديدي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الطلبة "إيسنا".
وقال مهدي جاهد رئيس قسم الآثار بمقبرة "قلعة أولتان" بمحافظة أردبيل للوكالة: "خلال أعمال التنقيب لتوسيع طريق بارس آباد - سربند، تم اكتشاف أدلة على مقابر قديمة في منطقة يبلغ طولها 70 مترًا وعرضها 25 مترًا، وتم إيقاف عمليات التنقيب على الفور".
وأضاف مهدي جاهد: "بعد صدور ترخيص معهد أبحاث التراث الثقافي والسياحة، بدأ مشروع الاستكشاف الطارئ في منطقة قلعة أولتان (أولتان قلاسي)".
وبين: "هذه المقبرة عبارة عن حفرة بسيطة، وقد عثر مع الجثث على أربعة أطباق فخارية وإبرة برونزية وبعض الخرز الصغير المصنوع من العقيق والصدف ومعجون زجاني".
وفي إشارة إلى احتمال وجود مقابر أخرى متفرقة في هذه المنطقة، قال جاهد: "ستستمر أعمال التنقيب في المنطقة حتى يتم تحرير الطريق ودواره بالكامل".
وسابقًا، أثناء بناء الطريق من بارس آباد إلى مدينة سربند عام 2022، تم اكتشاف عدد من المقابر القديمة المتعلقة بالفترتين السلجوقية والبارثية في منطقة قلعة أولتان التاريخية.
ويقول التراث الثقافي لمحافظة أردبيل إنه وفقا للأدلة التي تم الحصول عليها من هذه القبور، يبدو أن هذه المقبرة كانت تستخدم من قبل سكان هذه المدينة التاريخية منذ حوالي 700 إلى 800 عام.