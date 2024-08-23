قتل 7 أشخاص وأصيب 12 آخرون، الخميس، جراء حريق اندلع في فندق بمدينة بوتشون غرب سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية، وفق ما أعلنته سلطات الإطفاء والشرطة.

وأفادت وكالة "يونهاب"، أن الحريق اندلع في غرفة بالطابق الثامن من الفندق المكون من 9 طوابق، مساء الخميس، مشيرة إلى أن من بين الجرحى 3 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، لكن حالتهم ليست حرجة.

ولقي اثنان مصرعهما بعد أن قفزا من النوافذ إلى فراش قابل للنفخ ثبتته فرق الإطفاء، فيما عُثر على امرأة مصابة بسكتة قلبية على درج الفندق، وأُعلن عن وفاتها لاحقًا في المستشفى، فيما تم العثور على معظم القتلى داخل الغرف والسلالم والممرات في الفندق.

وأخمد رجال الإطفاء الحريق، ولم ينتشر إلى المبنى بأكمله، لكن الدخان المتصاعد تسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا، وفقًا للسلطات.

ويضم الفندق 64 غرفة، ويُقدر عدد نزلاء المبنى عندما اندلع الحريق بنحو 27 نزيلًا. ونشرت سلطات الإطفاء حوالي 70 شاحنة إطفاء و160 رجل إطفاء إلى مكان الحادث.

وفي حزيران/يونيو، قضى 23 شخصاً في حريق ضخم بمصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية، وهي واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية التي شهدتها البلاد منذ سنوات.