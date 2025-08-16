مصرع مدير التصوير المصري الشهير تيمور تيمور

لقي مدير التصوير المصري تيمور تيمور مصرعه غرقًا، اليوم السبت، في أثناء قضاء عطلة صيفية برفقة أسرته على أحد شواطئ مدينة "رأس الحكمة" بمحافظة مطروح.

وقع الحادث في منطقة "سيدي حنيش"، إحدى المناطق السياحية المعروفة في "رأس الحكمة"، وتلقّت الأجهزة الأمنية بلاغًا يُفيد بغرق مدير التصوير المعروف تيمور تيمور.

ونُقل جثمان الراحل إلى مشرحة مستشفى "رأس الحكمة"، بعد انتشاله من البحر، تمهيدًا لدفنه غدًا الأحد. وباشرت السلطات التحقيق والاستماع لشهادات الشهود في المنطقة.

وأثارت الحادثة حالة من الحزن في الأوساط الفنية المصرية، حيث نعاه عدد من زملائه بكلمات مؤثرة، مستذكرين مسيرته المهنية وأخلاقه الرفيعة.

من جهتها، نعت "نقابة المهن التمثيلية" المصرية، عبر مدير التصوير الراحل، في بيان عبر حساباتها بمنصات التواصل.

ويُعدّ تيمور تيمور من الكفاءات البارزة في مجال التصوير السينمائي، وشارك في عدة أعمال درامية وسينمائية تركت بصمة في الوسط الفني المصري والعربي.

وشارك الراحل في عدة أفلام سينمائية بارزة من بينها "بعد الموقعة" الذي شارك في مهرجان "كان" السينمائي، و"الحاسة السابعة" مع الفنان أحمد الفيشاوي، وكان المسلسل الدرامي التاريخي "رسالة الإمام" هو آخر أعماله الفنية، من بطولة خالد النبوي، وإخراج السوري الليث حجو.