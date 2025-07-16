"أدونيس" اللبنانية.. صوت جيل جديد يمزج الشرق بالغرب

كان الجمهور المنتمي بغالبيته إلى "جيل زد" حاضرا بكثافة في حفل فرقة "أدونيس" مساء الثلاثاء في بيروت، إذ ردد المعجبون الشباب الأغنيات الرومانسية التي تحاكي هواجسهم وتعبر عن مشاعرهم بمزاج موسيقي معاصر يمزج الألحان الشرقية بالأنماط الغربية.

وشكّل الإقبال الكثيف على حفلة أدونيس كما على سواها ضمن برنامج مهرجان "أعياد بيروت" الذي يقام عند الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية، تجسيدًا لعودة الحياة إلى المدينة بعد الحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله التي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، رغم استمرار الضربات الإسرائيلية المتفرقة لمناطق لبنانية عدة.

وتضمّن برنامج لقاء فرقة "أدونيس" مع جمهورها 26 أغنية توزعت على ساعة و50 دقيقة، من بينها مجموعة من ألبومها الجديد "وديان" إضافة إلى أغنيات كرست شهرتها على غرار "على سطوح أدونيس" و"وشايف" وسواهما.

وتخللت الحفلة إطلالة للمغنية الشابة ماريتا الحلاني، كريمة النجم اللبناني عاصي الحلاني، التي أدت أغنيتها الجديدة "حمشي سولو".

وبادر مؤسس الفرقة الرباعية ومغنيها الرئيس أنطوني خوري المعروف بأنطوني أدونيس الجمهور الذي أحاط المسرح وقوفًا وملأ المدرجات بالقول "نريد أن نرقص ونغني (...) نحن مسرورون بلقائكم".

وأعلن رسميا إطلاق البوم "وديان" وتقديم أغنياته للمرة الأولى في بيروت.

وقال المغني لوكالة فرانس برس "ثمة شبه بين موسيقانا وبيروت. تحمل أغنياتنا هذه المدينة في الصور والمعاني، وصرنا كفرقة مرادفين للعاصمة".

وأضاف "عندما تكون لدى الجمهور مشاعر قوية تجاه المدينة، نحن نستطيع أن نعبر عنها. لذلك من واجبنا من جهة أن نكون موجودين وواعين لما يحصل، ومن جهة أخرى نحن نعيش في بيروت ونختبر الأشياء الجيدة والسيئة فيها متأقلمين مع التغييرات المتنوعة التي نمر بها".

"أبطال"

واستطاعت الفرقة أن تضخ الحماسة في صفوف جمهور شاب بكلمات أغنياتها الشاعرية البسيطة لكن العميقة عن الحب بمختلف أشكاله كالشوق والفراق، وعن الحياة بإيقاعها السريع وما تولّده من قلق وفراغ ووحدة.

أما أغنية "أبطال"، فهي، بحسب أنطوني أدونيس، "عن الذين أدّوا خلال الحرب الأخيرة "واجبهم الاجتماعي والإنساني، كالطواقم الطبية والصحافيين والطيارين والمسعفين".

فأغنيات الفرقة، على قول مؤسِسها، ملتزمة "قضايا الإنسان والمجتمع والواقع". وأضاف: "نكتب ما نعيشه. نحن ملتزمون تلقائيا من دون الجهد الذي يتطلبه الالتزام. الأمر طبيعي بالنسبة إلينا".

وأجمع الشباب الحاضرون في حفلة الثلاثاء، على أن الفرقة تتحدث لغتهم. ولاحظت فرح (23 عاما) أن "أغنيات الفرقة كلاسيكية هادئة تشبه العصر وجيلنا".

ووسط لعبة إضاءة تقاطعت أشعتها حينا وتفرقت حينا آخر في كل الاتجاهات، تمايل الحاضرون وقفزوا وغنوا مع الفرقة. وحمل بعض المعجبين لافتات مستوحاة من أغنية الفرقة "12 ساعة"، كتب عليها "حجزنا مقعد عالشباك ...وجينا كرمالك" (أي "جئنا من أجلك").

وجلست راوية (47 عاما) التي جاءت من عالية بهدوء تراقب بإعجاب ابنتها العشرينية التي حفظت أغنيات الفرقة عن ظهر قلب.

وقالت الأم لفرانس برس "جميل أن الحياة عادت إلى بيروت".

وأضافت: "أعجبتني الفرقة لأنها تقدم فنا راقيا يحاكي جيل الشباب .أحب أن أواكب" هذا التطور.

وتحرص "أدونيس" بحسب أنطوني الذي يتولى التأليف والتلحين على أن "تطور حرفيتها وفي الوقت نفسه على أن تظل متصلة بالواقع وتقدم ما يفيد المجتمع".