في رسالة غامضة، هاجم الملحن والمطرب المصري عمرو مصطفى بعض الفنانين، مشيرا إلى أن نجوميتهم تراجعت بسبب الجيل الجديد.

وكتب عمرو مصطفى عبر صفحته في فيسبوك: "فيه ناس كانت بتلمع على حساب غيرها، والناس كانت فاكرة إنهم كنز، بس لما اللي كان بيديهم بريقه سابهم، طلعوا ورق مطلي، والمكان اللي كانوا معتمدين عليه سابهم النهاردة، الأرقام ما بتكدبش، والحفلات مابقتش زي زمان".

وأضاف: "اللي بيحاولوا يخلقوا رأي عام ضدي من ورا الكواليس، ده كله ما بيهزش شعرة مني، الشباب اللي جاي بقوة، وأنتم مش عارفين تقفوا قدامهم، الجمهور بيعرف مين اللي يستاهل، ومين اللي خلاص بقى من الماضي، اللي كان شايف نفسه كنز، طلع مجرد مغارة فاضية".

وأثارت تدوينة عمرو مصطفى تساؤلات الجمهور حول الفنانين الذين قصدهم، وإن كان يقصد مواطنه الفنان عمرو دياب بسبب خلافاتهما القديمة.

وكان عمرو مصطفى قد تصالح مع عمرو دياب بتدخل من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بعد سنوات من الخلاف، إلا أنهما لم يُشاهدا معا منذ ذلك الحين.