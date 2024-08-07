بالنسبة لأولئك الذين يتوقون إلى رفاهية لا مثيل لها، يقدم هذا المقال مجموعة مختارة من الوجهات الرائعة التي تعد الخيارات الأفضل للسفر الراقي.

من المنتجعات الفخمة إلى تجارب تناول الطعام الحصرية، إليك 7 وجهات رائعة تجسّد السفر الفاخر، حيث يقدّم كل منها تجارب فريدة من نوعها وممتعة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة

تُعدّ دبي مثالاً للرفاهية بأفقها المستقبلي وأسلوب حياتها الفخم.

ويوصف فندق برج العرب جميرا، بأنه الفندق الوحيد في العالم من فئة سبع النجوم، إذ يمكنك الاستمتاع بالأجنحة الفخمة وخدمة الخادم الشخصي والمناظر الخلابة.

ولك أن تنغمس في تناول الطعام الفاخر في مطعم "المهرة" الذي يقدّم تجربة تناول الطعام تحت الماء أو الاستمتاع باستئجار يخت خاص لاستكشاف الساحل المذهل.

ولا تفوّت زيارة نخلة جميرا، وهي جزيرة من صنع الإنسان تضم فيلات فاخرة ونوادي شاطئية حصرية.

جنيف، سويسرا

تتسم جنيف بالأناقة والرقي بجمالها على ضفاف البحيرة وسحرها التاريخي. يوفّر فندق فورسيزونز دي بيرجيه إقامة فاخرة مع مطعمه الحائز على نجمة ميشلان ومنتجع صحي مذهل يطل على بحيرة جنيف.

ولتجربة فريدة من نوعها، يمكنك القيام بجولة خاصة بطائرة هليكوبتر في جبال الألب أو الاستمتاع بالتسوّق الفاخر في المحلات الراقية في شارع دو رون. توفر لك زيارة قصر الأمم لمحة حصرية عن الدبلوماسية الدولية.

سيدني، أستراليا

تجمع سيدني بين حياة المدينة النابضة بالحياة والجمال الطبيعي الخلاب. فالإقامة في فندق بارك حياة سيدني يوفّر إطلالات بانورامية على دار أوبرا سيدني وجسر الميناء،مع تناول العشاء في مطعم Quay، أحد أفضل المطاعم في أستراليا، والمعروف بمأكولاته المبتكرة وإطلالاته الخلابة على الميناء.

ولخوض تجربة لا تُنسى، يمكنك القيام برحلة بحرية فاخرة خاصة حول ميناء سيدني أو الاستمتاع بمغامرة مصممة، خصوصًا في الجبال الزرقاء، مع خدمة النقل بطائرة هليكوبتر ونزهة فاخرة.

باريس، فرنسا

باريس، مدينة الرومانسية والرقيّ، لا بدّ من زيارتها للمسافرين الباحثين عن الرفاهية. يوفّر فندق ريتز باريس رفاهية كلاسيكية بغرفه الفخمة وخيارات الطعام الرائعة.

كما يمكن استكشاف متاجر الأزياء الراقية في شارع مونتين وشارع دو فوبورغ سان أونوريه وتذوّق وجبات الطعام الشهية في مطعم لو جول فيرن في برج إيفل.

تُضفي جولة خاصة في متحف اللوفر أو رحلة بحرية مسائية مخصصة في نهر السين لمسة من التفرد على عطلتك الباريسية.

طوكيو، اليابان

تمزج طوكيو بين الفخامة العصرية والأناقة التقليدية. فالإقامة في فندق "أمان طوكيو" يغمرك بأجواء هادئة وإطلالات خلابة على أفق المدينة. استمتع بتناول وجبة في مطعم سوكيباشي جيرو الشهير بالسوشي ذي المستوى العالمي أو استمتع بتجربة تناول طعام خاصة، في مطعم كايسيكي.

استكشف مناطق التسوق الراقية في المدينة، مثل جينزا، وفكّر في إقامة حفل شاي خاص لتجربة ثقافية أصيلة.

ميلان، إيطاليا

تقدّم ميلانو، عاصمة الموضة في إيطاليا، مزيجاً من التسوّق الفاخر والأناقة التاريخية. الإقامة في فندق بولغاري ميلانو المعروف بتصميمه الراقي يوفر وسائل الراحة الفاخرة.

استكشف متاجر الأزياء الراقية في شارع فيا مونتينابوليوني، واستمتع بتناول الطعام الفاخر في مطعم كراكو الحائز على نجمة ميشلان.

واستمتع بالتراث الثقافي لميلانو من خلال جولة خاصة في دومو دي ميلانو ودار أوبرا لا سكالا.

سنغافورة

سنغافورة أعجوبة عصرية من الفخامة والابتكار. يُعدّ فندق "مارينا باي ساندز" منتجعاً مميزاً بحوض السباحة اللامتناهي على السطح والتسوّق الفاخر.

تناول الطعام في مطعم "سي لا في" الذي يوفّر إطلالات بانورامية على المدينة أو استمتع بتجربة تناول طعام خاصة، في مطعم "أوديت" الحائز على نجمة ميشلان، واستكشف حدائق المدينة الغنّاء مع جولة خاصة في حدائق الخليج.