كشف تفاصيل اختطاف طالب مصري

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر تفاصيل اختطاف طالب من قبل شخصين مجهولين داخل سيارة ملاكي دون لوحات معدنية، مشيرة إلى أنهما اختطفاه لطلب فدية مالية.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم كشف ملابسات بلاغ من أحد الأشخاص بقيام شخصين يستقلان سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية باختطاف نجله الطالب.

وأضافت الداخلية، في بيان لها، نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا لسرعة تحديد المتهمين".

وتوصلت الجهود "إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لوجود خلافات مالية بين أحدهم وبين المُبلغ".

وأوضحت أن المتهم "قام بالاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة والتحفظ على المختطف بإحدى الشقق السكنية بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، ومطالبة المُبلغ بفدية مالية نظير إطلاق سراح نجله من هاتف محدد".

وختم البيان بأنه "عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، ولدى استشعارهم بالقوات قاموا بالتخلص من الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وإطلاق سراح المختطف، وتبين عدم إصابته بأي مكروه، وأمكن ضبط المتهمين جميعهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".