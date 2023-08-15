ترحيل الفنان أحمد فلوكس إلى سجن وادي النطرون

رحلت الجهات الأمنية المصرية، الفنان أحمد فاروق توفيق صالح، المعروف باسم "أحمد فلوكس" إلى السجن يوم الثلاثاء.

وسيقضي فلوكس الحكم القضائي في سجن وادي النطرون، لمدة عامين، بحسب وسائل إعلام محلية مصرية.

ويعود الحكم الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية في أيلول/ سبتمبر عام 2021 إثر سبه وشتمه لاعبة كرة السلة السابقة، ياسمين عزت، عبر التواصل الاجتماعي.

وقررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه وحبسه لسنتين على ذمة القضية.

وكانت أنباء تواردت عن القبض على فلوكس، خلال وجوده في مرسى مطروح بمصر، لكن زوجته سرعان ما نفت القصة، مؤكدة أنها وزوجها يقضيان إجازة خارج مصر.

وفي الوقت الذي نفت فيه زوجة فلوكس القصة، أكد محامي عزت أنه تم القبض على الفنان في مطروح ثم ترحيله إلى مركز أمن العجوزة مكان سكنه، لأجل المباشرة في إجراءات حبسه.