فيضانات غير مسبوقة في الهند مع اقتراب إعصار ميتشونغ

لقي شخصان على الأقل حتفهما، وغرق مدرج طائرات في أحد أكثر المطارات ازدحاماً في الهند بسبب الأمطار الغزيرة، بينما تتأهب ولايتان في جنوب البلاد لقدوم إعصار شديد من المرجح أن يضربهما خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يصل إعصار ميتشونغ إلى ساحل ولاية أندرا براديش جنوب الهند صباح غد الثلاثاء مع رياح سرعتها بين 90 و100 كيلومتر في الساعة، وقد تزيد إلى 110 كيلومترات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول محلي أن شخصين لقيا حتفهما عندما انهار جدار بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة تشينغالباتو في ولاية تاميل نادو المجاورة.

وفي تشيناي عاصمة تاميل نادو، وهي أكبر مدينة في الولاية ومركز رئيسي للإلكترونيات والتصنيع، جُرفت السيارات مع تدفق المياه عبر الشوارع، وبسبب سوء الأحوال الجوية أوقف مطارها عملياته، وهو أحد أكثر المطارات ازدحاماً في الهند.