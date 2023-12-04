فيضانات غير مسبوقة في الهند مع اقتراب إعصار ميتشونغ
لقي شخصان على الأقل حتفهما، وغرق مدرج طائرات في أحد أكثر المطارات ازدحاماً في الهند بسبب الأمطار الغزيرة، بينما تتأهب ولايتان في جنوب البلاد لقدوم إعصار شديد من المرجح أن يضربهما خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.
وقال مكتب الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يصل إعصار ميتشونغ إلى ساحل ولاية أندرا براديش جنوب الهند صباح غد الثلاثاء مع رياح سرعتها بين 90 و100 كيلومتر في الساعة، وقد تزيد إلى 110 كيلومترات.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول محلي أن شخصين لقيا حتفهما عندما انهار جدار بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة تشينغالباتو في ولاية تاميل نادو المجاورة.
وفي تشيناي عاصمة تاميل نادو، وهي أكبر مدينة في الولاية ومركز رئيسي للإلكترونيات والتصنيع، جُرفت السيارات مع تدفق المياه عبر الشوارع، وبسبب سوء الأحوال الجوية أوقف مطارها عملياته، وهو أحد أكثر المطارات ازدحاماً في الهند.
وعرضت وسائل الإعلام صوراً لطائرات متوقفة على الأرض وقد غمرت مياه الأمطار عجلاتها.
ونقلت "رويترز" عن شهود أن المياه غمرت عدة مناطق في المدينة، وانقطعت الكهرباء منذ صباح اليوم ما استدعى ذكريات ديسمبر 2015 عندما لقي نحو 290 شخصاً حتفهم بسبب فيضانات كارثية.
وقال مسؤولون في ولايتي أندرا براديش وتاميل نادو المجاورة إن سلطات الولايتين في حالة تأهب قصوى إذ أجلت آلاف الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساحلية، وأصدرت تحذيرات للصيادين بعدم المغامرة بالنزول إلى البحر.
وحسب إخطار حكومي فقد أغلقت المدارس والكليات والشركات والبنوك أبوابها في أربع مناطق على الأقل في ولاية تاميل نادو بما فيها تشيناي بسبب الأحوال الجوية.
وقال مكتب الأرصاد الجوية الهندي إن من المرجح أن تتعرض مناطق في ولاية أندرا براديش لأمطار يزيد منسوبها عن 200 ملّيمتر خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.
وأجْلت سلطات الولاية نحو 7 آلاف شخص في 8 مناطق ساحلية، وتستعد لإجلاء 28 ألف شخص في المجمل بحسب مسار الإعصار وشدته.