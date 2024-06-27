مي فخري تكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل طلاقها من هاني فرحات

أوضحت الممثلة المصرية السعودية مي فخري في حديث خاص لـ"إرم نيوز" تفاصيل طلاقها من الموسيقار هاني فرحات، بعد أن أقامت دعوى قضائية ضده من أجل الحصول على مُستحقاتها.

وقالت مي إنها تعرضت لصدمة نفسية كبيرة، وتعكف حاليا على التواصل مع "مدرب حياة" من أجل التعافي وتخطي الانفصال.

ما هي كواليس طلاقك من الموسيقار هاني فرحات؟

الطلاق حدث بشكل مفاجئ، حيث لم يكن بيننا أي مشكلات أو مشاجرات تستحق هذه الخطوة. وهاني فرحات طلقني غيابيا، وعلمت بنبأ طلاقي من خلال المأذون الشرعي بمكالمة هاتفية، إذ لم يخبرني هاني برغبته في الانفصال.

وأضافت: "أشعر بالفزع في النوم واليقظة بعد علمي بطلاقي بشكل مفاجئ".

لماذا لم تعلني نبأ زواجك من الموسيقار هاني فرحات إلا بعد طلاقك منه؟

تزوجنا لعامين ونصف العام تقريبا، والزواج كان معلنا بين المقربين، لكنني لم أعلنه أو أنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنذ أن اعتزلت التمثيل لم أقم بمشاركة أي منشورات.