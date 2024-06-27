مي فخري تكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل طلاقها من هاني فرحات
أوضحت الممثلة المصرية السعودية مي فخري في حديث خاص لـ"إرم نيوز" تفاصيل طلاقها من الموسيقار هاني فرحات، بعد أن أقامت دعوى قضائية ضده من أجل الحصول على مُستحقاتها.
وقالت مي إنها تعرضت لصدمة نفسية كبيرة، وتعكف حاليا على التواصل مع "مدرب حياة" من أجل التعافي وتخطي الانفصال.
ما هي كواليس طلاقك من الموسيقار هاني فرحات؟
الطلاق حدث بشكل مفاجئ، حيث لم يكن بيننا أي مشكلات أو مشاجرات تستحق هذه الخطوة. وهاني فرحات طلقني غيابيا، وعلمت بنبأ طلاقي من خلال المأذون الشرعي بمكالمة هاتفية، إذ لم يخبرني هاني برغبته في الانفصال.
وأضافت: "أشعر بالفزع في النوم واليقظة بعد علمي بطلاقي بشكل مفاجئ".
لماذا لم تعلني نبأ زواجك من الموسيقار هاني فرحات إلا بعد طلاقك منه؟
تزوجنا لعامين ونصف العام تقريبا، والزواج كان معلنا بين المقربين، لكنني لم أعلنه أو أنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنذ أن اعتزلت التمثيل لم أقم بمشاركة أي منشورات.
هل تتوقعين استجابة من الموسيقار هاني فرحات بعد لجوئك للقضاء للحصول على مستحقاتك؟
لجأت للقضاء للحصول على مستحقاتي بعد شهور من المحاولات بالتحايل من أجل الحلول الودية، ودخول الوسطاء من المقربين لنا. وأثق بنزاهة القضاء المصري.
ما تتوقعين بعد رفع دعوى قضائية ضد هاني فرحات؟
ليس لدي أي تكهنات عما قد يحدث خلال الفترة المقبلة، فهاني فرحات يحمل الجنسيتين المصرية والسعودية، وقد أقبل على خطوة طلاقي بعد حصوله على الجنسية السعودية بأربعة أيام فقط، وأنا مواطنة سعودية، لم أكن أتخيل أن يكون رد الجميل لبنت المملكة التي أكرمته بهذه الطريقة الصادمة التي تحمل مشاعر الخذلان.
لماذا لم تتخذي خطوة قضائية ضد الموسيقار هاني فرحات داخل المملكة العربية السعودية؟
زواجنا تم منذ ثلاثة أعوام، وذلك قبل حصول هاني على الجنسية السعودية بسنوات، والقانون في المملكة ينص على أن أي عقد زواج خارجها لا يُعتد به بداخلها، إلا لو كان عن طريق السفارة السعودية، وزواجنا تم في مصر، وهناك مكتب محاماة يتولى الأمر قضائيا، وسوف أقوم بخطوات قضائية داخل المملكة بعد تحريك الدعوى المُقامة في مصر.
في النهاية، ما الحقوق التي تُطالبين بالحصول عليها من هاني فرحات؟
أطالب بحقوقي الشرعية كافة، سواء نفقة مُتعة أو عِدة، ومتعلقاتي الشخصية كافة الموجودة بمنزلنا في الرياض؛ إذ وضعت هناك كل ما أملك، وأريد الحصول على حقوقي، وليذهب كل منا بطريقه في سلام.