كيم كارداشيان تنتقد سياسات ترامب الصارمة ضد المهاجرين

أعربت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن قلقها من تصاعد المداهمات التي تنفذها دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارمة ضد الهجرة.

جاء ذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز ديان فون فورستنبرغ (DVF) في البندقية، حيث كُرّمت لمناصرتها إصلاح السجون.

وقالت كيم كارداشيان لمجلة فارايتي: "نسمع عن أشخاص ارتكبوا جرائم، لكننا ننسى أولئك الذين عملوا بجد لبناء بلدنا، وتأثر الكثيرون ممن يشكلون جزءًا لا يتجزأ من مجتمعنا".

وأضافت: "يُريد المرء أن يُصدّق أن هناك رسالة حماية، لكن الواقع يختلف. علينا بذل قصارى جهدنا لحماية الأشخاص الذين ساهموا في بناء وطننا" وفق تعبيرها.

وكانت كيم كارداشيان قد انتقدت سابقًا مداهمات أمنية في لوس أنجلوس في يونيو الماضي، مشيرةً إلى أنه يجب إيجاد طريقة أفضل لمعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية.

وكتبت على "إنستغرام": "عندما يُنتزع أشخاص أبرياء ومجتهدون من عائلاتهم بطرق غير إنسانية، علينا أن نرفع أصواتنا ونفعل الصواب. لا يمكننا غض الطرف عن إسهامات المهاجرين في مجتمعاتنا".

وكشفت نجمة تلفزيون الواقع عن نيتها التوجه مجددًا إلى البيت الأبيض للدفاع عن الإفراج المشروط للأخوين مينينديز، اللذين قضيا أكثر من 30 عامًا في السجن بعد إدانتهما بقتل والديهما العام 1989. وقالت: "أتمنى أن أنجح في ذلك. سأذهب للدفاع عن حقوق من أؤمن بهم".