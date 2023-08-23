تقرير: ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الثدي لدى الشابات الأمريكيات

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرًا حول ارتفاع إصابة النساء الشابات بسرطان الثدي في الولايات المتحدة ممن تقل أعمارهن عن 40 عامًا، مشيرة إلى أن خضوع النساء لفحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي في هذه المرحلة العمرية أمر نادر الحدوث، ووصلت نسبته نحو 4% العام الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن معدل الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء الأصغر من 40 عامًا منخفض نسبيًّا ويشكل نحو 25 حالة لكل 100 ألف امرأة، وفق أرقام عام 2019.

وأظهرت دراسة نشرت الأسبوع الماضي في مجلة "جاما نتورك" المفتوحة، أن معدلات الإصابة بالسرطان آخذة في الارتفاع بين الأمريكيين الأصغر سنًّا الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وخصوصًا بين النساء.