إصبع سادسة تكشف تعديل والدة كيم كارداشيان لصورتها بالفوتوشوب

أثارت كريس جينر موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن لاحظ بعض المتابعين إصبع قدم سادسة في صور نشرتها على إنستغرام من احتفال عيد ميلاد والدتها الـ91 في أحد مطاعم حي بيفرلي هيلز الراقي.

وجينر، البالغة من العمر 69 عامًا، ظهرت في الصور وهي ترتدي فستانًا أنيقًا مع صندل مفتوح؛ ما لفت الأنظار إلى قدميها. وسرعان ما امتلأت التعليقات بتساؤلات من متابعين كتب أحدهم: "هل لديكِ ست أصابع؟"، بينما علق آخر ساخرًا: "ست أصابع تمشي بثقة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها إحدى نساء عائلة كارداشيان وجينر لاتهامات بتعديل الصور بالفوتوشوب. ففي عام 2019، تعرضت كيم وكايلي جينر لانتقادات مماثلة بعد أن ظهر في إعلان لعطرهما المشترك وكأن لديهما ست أصابع. حينها، نفى ممثل كيم وجود أي خطأ فوتوشوب، موضحًا أن الأمر مجرد خدعة بصرية نتيجة زاوية التصوير.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من كريس جينر أو فريقها.

وتُعرف عائلة كارداشيان-جينر بتاريخ طويل من الانتقادات المتعلقة بتعديل الصور. ففي عام 2021، اعترفت كيم بتبديل وجه ابنة أختها ترو تومبسون على جسد ستورمي وبستر في صورة من ديزني لاند، بناءً على رغبة كايلي في عدم نشر الصورة الأصلية.

وفي 2022، حذفت كيم صورة لها بملابس سباحة بعد اتهامات بتعديل ساقها، كما واجهت كل من كلوي وكورتني انتقادات مشابهة لتعديلات غير واقعية على صور جسديهما؛ لتبدو كلٌّ منهما بجسد مثالي.