بعد سجال.. أربيل توافق على عرض فيلم "إخفاء صدام حسين"

أحمد عبد

بعد سجال شديد ومنع استمرّ لأكثر من خمسة أشهر، أعلنت لجنة المشاهدة والفحص في دائرة السينما بأربیل التابعة لوزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان العراق، الموافقة على عرض الفيلم التسجيلي "إخفاء صدام حسين".

وتدور أحداث الفيلم، الذي أعدّه وأخرجه السينمائي الكردي الشاب هلكوت مصطفى، عن اعترافات المزارع "علاء نامق"، الذي أصبح حارس صدام الشخصي، بعيد الغزو الأمريكي للعراق واختباء صدام حسين في إحدى مزارع منطقة الدور التابعة لمسقط رأس الرئيس الراحل، وعاش معه آخر 235 يوما قبل أن يتم القبض عليه.

ووثق المخرج الكردي هلكوت مصطفى الأيام الأخيرة لصدام حسين، راصدًا مراحل البحث عن الرئيس العراقي الذي أُعدم لاحقا في عام 2006.

ونافس فيلم "إخفاء صدام حسين" في مسابقة الأفلام الطويلة في النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.