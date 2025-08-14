ميغان ماركل تكشف سرا عن الأمير هاري

قدمت ميغان ماركل لمحة صريحة عن شخصية زوجها الأمير هاري في إعلان ترويجي للموسم الثاني من برنامجها With Love, Meghan على نتفليكس، المقرر عرضه في 26 أغسطس، بعد أن واجه الموسم الأول انتقادات واسعة.

ونشرت ميغان الإعلان على حسابها في "إنستغرام"، وعلّقت: "أفضل اللحظات تُصنع لتُشارك. With Love, Meghan يعود قريبًا على نتفليكس".

ولفت الإعلان انتباه الجمهور ليس فقط للضيوف المشاهير المشاركين، بل أيضًا لتصريحها المفاجئ عن زوجها، حين قالت للشيف الشهير خوسيه أندريس: "هل تعلم من لا يحب الكركند؟ زوجي." فرد الطاهي بدهشة: "وتزوجتِه؟!" ما دفع ميغان إلى الضحك.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان نتفليكس عن تجديد شراكتها مع ميغان والأمير هاري من خلال اتفاقية "أول نظرة" متعددة السنوات مع شركة Archewell Productions المملوكة لهما.

أخبار ذات علاقة ميغان ماركل تكشف عن ضيوف الموسم الثاني من برنامجها (فيديو)

وتتضمن المشاريع المستقبلية للموسم الثاني من With Love, Meghan، بالإضافة إلى حلقة خاصة بمناسبة العطلات، فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان Masaka Kids, A Rhythm Within يتناول أزمة فيروس نقص المناعة البشرية في أوغندا، وتحويل رواية Meet Me At The Lake إلى فيلم رومانسي.

وعلى الرغم من أن الموسم الأول لم يحقق النجاح المتوقع، أكدت نتفليكس استمرار دعمها للثنائي، مشيرة إلى أن أعمالهما تواصل جذب جمهور عالمي واسع.