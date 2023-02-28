كاتي بيري تنهار باكية على الهواء: "بلادنا خذلتنا"

انهارت المغنية الأمريكية "كاتي بيري" باكية خلال تصوير إحدى حلقات برنامج "أمريكان أيدول"، بعد أن روى أحد المتسابقين قصته المؤثرة على المسرح.

وقال المتسابق تري لويس (21 عاما) الذي أبهر لجنة التحكيم بصوته، إنه مر بتجربة أليمة، بعد نجاته من حادثة إطلاق نار جماعية في مدرسة "سانتا فيه" الثانوية بولاية تكساس عام 2018، التي راح ضحيتها 10 طلاب.

وقال لويس: "فقدت الكثيرين من أصدقائي، بعد أن فتح مسلح النار على زملائي في الفصل الدراسي المجاور لنا. كان الحادث مروعا".