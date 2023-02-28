كاتي بيري تنهار باكية على الهواء: "بلادنا خذلتنا"
انهارت المغنية الأمريكية "كاتي بيري" باكية خلال تصوير إحدى حلقات برنامج "أمريكان أيدول"، بعد أن روى أحد المتسابقين قصته المؤثرة على المسرح.
وقال المتسابق تري لويس (21 عاما) الذي أبهر لجنة التحكيم بصوته، إنه مر بتجربة أليمة، بعد نجاته من حادثة إطلاق نار جماعية في مدرسة "سانتا فيه" الثانوية بولاية تكساس عام 2018، التي راح ضحيتها 10 طلاب.
وقال لويس: "فقدت الكثيرين من أصدقائي، بعد أن فتح مسلح النار على زملائي في الفصل الدراسي المجاور لنا. كان الحادث مروعا".
وفور انتهاء لويس من رواية قصته، تأثر أعضاء لجنة التحكيم مشيدين بغنائه وصوته، إلا أن كاتي بيري انهارت على الطاولة أمامها، وصاحت قائلة: "بلادنا خذلتنا"، في إشارة إلى عدم اتخاذ حكومة الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد المدنيين الذين يحملون السلاح.
وأكملت بيري حديثها للويس: "يجب أن تغني لأنك تحب الموسيقى.. لم يكن يجدر بك المرور بهذا الوقت العصيب، ولم يكن عليك أن تخسر أصدقاءك، آمل أن تُذكّر الناس بأنه يجب علينا أن نتغير.. فأنا خائفة أيضا".
وحاول زميلا كاتي في لجنة التحكيم، النجمان لوك برايان ولاينويل ريتشي، تهدئتها ومواساتها، فقال الأخير: "لقد تحملنا هذا لفترة طويلة جدا".
ووفقًا لموقع Gun Violence Archive الذي يقدم إحصاءات عن أعداد ضحايا عنف السلاح في الولايات المتحدة، فإن نحو 92 حادث إطلاق نار جماعي وقعت في أمريكا منذ بداية عام 2023، وراح ضحيتها العشرات.