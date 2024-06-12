حلا شيحه تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد سعد

كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة حقيقة ارتباطها بمواطنها الفنان أحمد سعد، بعد ظهورهما معا بشكل رومانسي خلال حفل زفاف الفنانة جميلة عوض، مشيرة إلى أنه مجرد صديق عزيز.

وقالت حلا في تصريح لموقع "إي تي بالعربي": "ده حبيبي.. أحمد سعد جميل، وفنان جميل، وخلال فرح جميلة عوض هو كان نازل من المسرح بعد ما غنى، وأنا كنت أصعد على المسرح، وتصافحنا، وخلال التصافح تم التقاط الصورة".

وعن شعورها بعد تداول صورتهما مع تعليقات تفيد ارتباطهما قالت: "لم أشعر بالضيق أبدا وضحكت جدا، أحمد سعد جميل ولذيذ جدا".

وكانت الفنانة حلا شيحة أثارت الجدل بعد ظهورها بصورة مع المطرب أحمد سعد، خلال حضورهما حفل زفاف الفنانة جميلة عوض الذي أقيم مؤخرا.

والتقت عدسات المصورين صورة لحلا شيحة وأحمد سعد، أمسكا فيها بأيدي بعضهما، الأمر الذي اعتبره نشطاء إعلانًا عن ارتباطهما، مشيرين إلى أنه من المنتظر الإعلان عن زواجهما قريبًا.

وليس هذه الصورة هي الوحيدة التي أثارت بها حلا شيحة الجدل في أول ظهور لها بعد طلاقها من الداعية المصري معز مسعود، وتخلّيها عن الحجاب، بل كان لفستانها المكشوف النصيب الأكبر من الانتقادات.