بعد جدل عودته إليها.. حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب

شهدت أحدث أزمات الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تطورات متلاحقة في الساعات الأخيرة، فقد شن طليقها الفنان حسام حبيب هجوما لاذعا على محاميها ياسر قنطوش بعد مطالبة الأخير الأطراف كافة بإنقاذ شيرين من حسام، على خلفية الجدل المثار بشأن عودة الفنانة إليه.

وأصدر حسام حبيب بياناً إعلاميا جاء فيها أنه: "في ضوء ما تم تداوله أخيراً من تصريحات غير صحيحة نُسبت إليه من قبل المدعو ياسر قطنوش المحامي السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، فإنه يعلن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضده هو وكل من يستخدم أو يروّج لأقوال غير دقيقة أو مغلوطة تمس بسمعته".

وأضاف حبيب في بيانه: "شملت تصريحات المدعو قنطوش إساءات مباشرة طالتني وأثرت على سمعتي، كما أود التأكيد أن هذه التصرفات تأتي في إطار محاولة يائسة منه للضغط على الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي اتخذت قرارها بالاستغناء عن خدماته بسبب أخطائه المتكررة معها، ونتيجة تقصيره واخفاقه في أغلب القضايا القانونية المكلف بها والتي تسبب بها في أزمات متعددة".

وتابع البيان: "أدين بشدة هذه التصرفات (الشيطانية) التي تهدف إلى التشهير وتشويه سمعتي، التي تعكس محاولة يائسة منه للانتقام بعد الاستغناء عن خدماته".

واستكمل قائلا: "وللعلم أخطاء هذا المدعو ظهرت منذ اليوم الأول وتغاضيت عنها احترامًا لشيرين، من بداية اتهامه لي بأن شيرين عملت توكيلًا لي لتسجيل سيارة باسمها وسجّلت السيارة باسمي وهذا غير صحيح، فأنا لم أذهب إلى المرور وسأطعن بالتزوير ضده وعليه إظهار صورة من هذا التوكيل".

وكشف حسام عن أن "ياسر قنطوش طلب منه عدم التصريح بالتصالح في إحدى القضايا أمام النيابة العامة، ووافق احترامًا لشيرين، ومع ذلك كان قنطوش يشجع شيرين على الاستمرار في القضية رغم تحريات النيابة التي أثبتت عدم صحة الواقعة"، وفق ما جاء في البيان.

وأكد حسام أن "قنطوش ادعى أنه كسب قضية شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا، وهذا غير صحيح، إذ إن المحامي سامح المنياوي هو من كسب القضية، واحترامًا لشيرين لم يعلق أحد على هذا الادعاء"، على حد تعبير البيان.

ولفت حسام حبيب إلى أن "ياسر قنطوش اتهم أحد فريق عمله كذبا بأنه يستولى على كل حسابات شيرين على السوشيال ميديا، وبأن النيابة العامة أصدرت ضبطًا وإحضارًا بحقه، وهذه قضية إدارية لا تشمل ضبطًا أو إحضارًا، وهو بذلك يمارس ادعائات كاذبة ضد النيابة رغم أنه من المفترض أن يكون رجل قانون"، بحسب ما جاء في البيان.