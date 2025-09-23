وعكة صحية طارئة تنقل رحمة أحمد إلى المستشفى

تعرضت الفنانة رحمة أحمد لأزمة صحية طارئة استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تعاني، حالياً، من عدم استقرار في حالتها، وفقاً لمصادر مقربة منها تحدثت إلى وسائل إعلام محلية.

وكشفت المصادر أن "الفنانة المصرية شعرت بحالة من عدم الاتزان والإعياء الشديد، فتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة"، لافتة إلى "أنها تخضع، حالياً، لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية لتشخيص حالتها قبل تلقي العلاج المناسب".

وأضافت أنها "لا تزال تحت العناية الطبية الدقيقة، كما أن نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي يتابع حالتها لحظة بلحظة".

وسبق أن كشفت الفنانة رحمة أحمد عن السبب وراء الفقدان الشديد في وزنها، مشيرة إلى أنها "مرت بفترة اكتئاب حادٍ، وفقدت شهيتها للطعام، فخسرت الكثير من وزنها في فترة وجيزة."

ونفت في لقاء مع بودكاست "على الهادي في الكلام" الذي تقدمه الإعلامية سالي عبد السلام أن تكون خضعت لأي عملية تجميل أو جراحة من أي نوع، قائلة: "الموضوع كان (سدة نفس)، توقفت عن الأكل تمامًا، ليس أكثر".

وأوضحت أنه "كان من الطبيعي أن تكتسب وزنًا زائدًا حين ظهرت في الجزء السادس من المسلسل الكوميدي الشهير (الكبير أوي) والذي تسبب بشهرتها بموسم رمضان 2022، نتيجة الحمل بابنها مصطفى والرضاعة".

ولفتت إلى أن "وزنها زاد 13 كيلوغرامًا نتيجة تلك الملابسات، لكنها فقدت تلك الزيادة تدريجيًّا على مدار الأشهر التالية".