في خطوة مفاجأة يستعد الفنان السوري قصي خولي لتقديم نسخة جديدة من البرنامج الشهير "من سيربح المليون" الذي اشتهر الإعلامي اللبناني جورج قرداحي بتقديمه.

وكشفت تقارير إعلامية أن قصي خولي بدأ بتصوير البرنامج يوم 10 يوليو الماضي، في العاصمة التركية إسطنبول، إذ شارف على الانتهاء من تصوير الحلقات.

وأكدت مصادر أن النسخة الجديدة من برنامج "من سيربح المليون" مختلفة كثيرًا عن شكله المعتاد، وسيكون المتسابقون من دول عربية مختلفة، على حين سيكون الجمهور من الأتراك.

وكان قصي خولي قد شوق جمهوره لمشروعه الجديد، من خلال صورة شاركها في يوليو الماضي عبر حسابه الشخصي على "الإنستغرام"، ظهر خلاله مرتديًا ملابس رسمية "بدلة ورابطة عنق" وظهر برفقته مصفف شعر وماكيير.

أخبار ذات علاقة قصي خولي ينفعل على "منتقديه" ويصفهم بـ"المندسين"

وعلق خولي على الصورة قائلًا: "الله ولي التوفيق"، ما أثار حيرة الجمهور، اللذين توقعوا أنه يستعد لعمل فني جديد.

ويذكر أن برنامج "من سيربح المليون" انطلق عام 2000، وقدمه الإعلامي اللبناني جورج قرداحي عدة مواسم، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا على الصعيد العالم العربي، واستضاف عددًا كبيرًا من نجوم الوطن العربي، بالإضافة لمتسابقين عاديين.