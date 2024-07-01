ناشطون غاضبون يغلقون مسلخ دواجن في سويسرا

أغلق ناشطون مدافعون عن الحيوانات، الاثنين، مسلخًا للدواجن في كانتون فريبورغ غرب سويسرا، إذ وقفوا على سطحه وربطوا أنفسهم بالآلات، على ما أفادت وكالة "كيستون - ايه تي اس".

واتّهم الناشطون شركة التوزيع السويسرية العملاقة "ميغروس" والشركة الأم لـ"ميركانا" التي تدير هذا المسلخ، بتشجيع "نظام قاتل يُنظر فيه إلى الحيوانات على أنها سلع".

ووقف ستة ناشطين من مجموعة "269 ليبيراسيون أنيمال" على سطح المبنى فيما دخل العشرات إليه عند الساعة السادسة صباحًا، بحسب وكالة الأنباء التي لفتت إلى أنّ الشرطة حضرت إلى الموقع لكنّها لم تتدخل.

وأكدت المجموعة في بيان أنّ مسلخ كورتبان، حيث يقع مقر شركة "ميركانا"، يذبح نحو 35 مليون دجاجة سنويًا.

واتّهمت المجموعة "ميغروس"، "أكبر مستثمر إعلاني" في البلاد، بأنّ له "تأثيرًا كبيرًا خصوصًا على الاستهلاك".

و"ميكارنا" هي أبرز شركة سويسرية لإنتاج اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية، بحسب موقع المجموعة على الإنترنت.

وتستحوذ على حصة تبلغ نحو 45% من السوق السويسرية، وتوظف أكثر من 3 آلاف شخص في 23 موقعًا.