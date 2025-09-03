ما حقيقة صورة جاكي شان التي أشعلت مواقع التواصل؟

أثارت صور مُفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تُظهر النجم العالمي جاكي شان على فراش الموت، حالة من القلق والغضب بين المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وأظهر التحقق من الصور أن التقارير حول تدهور صحة جاكي شان أو وفاته عارية تمامًا عن الصحة، وتهدف فقط لجذب المشاهدات، وتحقيق الأرباح، وفقًا لما أكدته صحيفة "ديلي ميل".

ويُواصل جاكي شان نشاطه الفني بشكل طبيعي، وقد أُعلن، مؤخرًا، عن مشاركته في فيلم "Spider Man: Brand New Day"، ليس فقط كضيف شرف، بل أيضًا للإشراف وتصميم مشاهد الأكشن، وهو دور ينتظره معجبوه بفارغ الصبر حول العالم.

في المقابل، يحقق أحدث أفلامه في السينما الصينية، "حافة الظل"، نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات تجاوزت 121.9 مليون دولار، وفقًا لمجلة Variety.

ورغم الضجة والشائعات المنتشرة، اختار جاكي شان تجاهل كل التقارير الكاذبة، مفضلًا التركيز على حياته الشخصية وعائلته، وعلى مشاريعه الفنية التي تتطلب جهداً كبيرًا لتحقيق النجاح.