دراسة: مركز التحكم بالشهية يختلف لدى أصحاب الوزن الزائد

أشار تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، إلى أن دراسة حديثة أظهرت أن لدى أصحاب الوزن الزائد أو من يعانون السمنة اختلافًا في المركز المسؤول عن التحكم في الشهية والموجود في الدماغ.

وقالت الصحيفة نقلا عن الباحثين الذين تولوا العمل على الدراسة المنشورة في "نيروإيمج كلينكال"، إن النتائج التي خلصوا إليها تمثل دليلاً آخر على أهمية بنية الدماغ بالنسبة إلى الوزن واستهلاك الطعام.

وأوضح الباحثون، أن عدداً من العوامل ومن بينها العوامل الوراثية وتنظيم الهرمونات والبيئة تؤدي دوراً في تحديد كمية ونوع الأطعمة التي يتناولها الأشخاص.

وأظهرت دراسات سابقة، أن منطقة ما تحت المهاد أو الوطاء (الهايبوثلاموس) كما تسمى، وهي منطقة صغيرة من الدماغ بحجم حبة اللوز، تؤدي دوراً مهماً في هذه العملية.

وقالت الدكتورة ستيفاني براون، من قسم الطب النفسي وكلية لوسي كافنديش في جامعة كامبريدج: "مع أننا نعلم الدور المهم الذي تضطلع به منطقة ما تحت المهاد في تحديد مقدار الطعام الذي نتناوله، ففي جعبتنا نزر يسير من المعلومات حول هذه المنطقة".