ما هما طبقا "الجريش" و"المقشوش" اللذان تم اعتمادهما وطنيًا في السعودية؟

اعتمدت هيئة فنون الطهي في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، طبقي "الجريش" و"المقشوش"، كطبقين وطنيين في المملكة التي تسعى إلى تعزيز هوية أطباقها الشعبية.

وجاء اعتماد الهيئة التي تسعى إلى التعريف بالأطباق السعودية محليًا وعالميًا، تزامنًا مع إطلاقها مبادرة "روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق" التي تهدف لحصر وتصنيف الأطباق المحلية الشهيرة ذات الارتباط الوثيق بالهوية السعودية في جميع مناطق المملكة.

وأكدت الهيئة التي تأسست قبل 3 أعوام، أنه تم اختيار "الجريش" طبقًا وطنيًا للمملكة العربية السعودية، وطبق "المقشوش" لتكون الحلوى الوطنية السعودية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).