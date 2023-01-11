ما هما طبقا "الجريش" و"المقشوش" اللذان تم اعتمادهما وطنيًا في السعودية؟
اعتمدت هيئة فنون الطهي في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، طبقي "الجريش" و"المقشوش"، كطبقين وطنيين في المملكة التي تسعى إلى تعزيز هوية أطباقها الشعبية.
وجاء اعتماد الهيئة التي تسعى إلى التعريف بالأطباق السعودية محليًا وعالميًا، تزامنًا مع إطلاقها مبادرة "روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق" التي تهدف لحصر وتصنيف الأطباق المحلية الشهيرة ذات الارتباط الوثيق بالهوية السعودية في جميع مناطق المملكة.
وأكدت الهيئة التي تأسست قبل 3 أعوام، أنه تم اختيار "الجريش" طبقًا وطنيًا للمملكة العربية السعودية، وطبق "المقشوش" لتكون الحلوى الوطنية السعودية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
الجريش
و"الجريش" الذي يُطلق عليه السعوديون اسم "سيد الأطباق" يُعد من الأطباق الأساسية في المملكة، ويحظى بانتشار في جميع أنحاء السعودية منذ القدم، وهو عبارة عن قمح كان يتم طحنه يدويًا بواسطة آلة تُعرف بـ "المجرشة الخشنة" التي تعمل على تجريش الحبوب.
ويتصدَّر طبق "الجريش" موائد السعوديين خاصة، في شهر رمضان والأعياد والمناسبات المختلفة، ويتم طهي القمح المجروش مع الماء أو المرق، ويمكن أن يضاف له اللبن والسمن والبصل المُقلَى، كما يقوم البعض بنقع القمح لفترة طويلة في الماء ثم طهيه مع اللبن واللحم وإضافة التوابل إليه.
المقشوش
أما "المقشوش"، فهي حلوى تعرفها عدة مناطق في السعودية، وكان لها ذكر تاريخي خلال فترة (1823 - 1891م)، حيث ذُكر بأنها من الأطعمة التقليدية والمُحببة وسط الجزيرة العربية.
وتتكون هذه الحلوى من أرغفة صغيرة يتم صنعها من دقيق الحنطة، وتوضع على الصاج حتى تنضج، ثم يتم رفعها عنه ويضاف إليها السمن مع أي من الأطعمة ذات المذاق الحلو، كالعسل أو الدبس أو السكر.
وتُصنع هذه الحلوى عادةً في فصل الشتاء لارتباطها ببرودة الطقس، ويتم تقديمها في كثير من الأحيان مع القهوة أو الشاي.
وأكدت هيئة فنون الطهي أن اختيار طبقي "الجريش" و"المقشوش" خضع لمعايير دقيقة وهي "مستوى حضور الطبق في التراث والثقافة، واتسامه بالطابع المحلي، وفرصه الاقتصادية، وحصريته، وسهولة تحضيره، إضافةً إلى اتساع انتشاره الجغرافي، وارتفاع جاذبيته المحلية".
وأشارت إلى أنه "تم اعتمادهما وفق مراحل دراسية وتقييم من قِبل لجان مختصة، وبالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها أمارات المناطق".
وأضافت بأن "المبادرة تسعى إلى استثمار القيمة الرمزية للطبقين والتعريف بهما إقليميًا ودوليًا، ودعمهما محليًا عبر العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات وورش العمل، إلى جانب تقديم الطبق الوطني في جميع المنافذ التي تستقبل زوار المملكة".