علماء: التشخيص المبكر لأورام الرأس والرقبة يسهم في علاجها بنسبة 80%

ذكرت صحيفة "Popular" الأرجنتينية، أن العلماء توصلوا إلى أن أكثر من 80% من حالات أورام الرأس والرقبة، والتي تشمل أورام الفم والأنف والحنجرة والبلعوم والغدد اللعابية، يمكن علاجها إذا تم إجراء التشخيص والعلاج المبكر.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي، للوقاية من أمراض الرأس والرقبة الذي تم الاحتفال به يوم الخميس 27 تموز/يوليو.

وأشارت مارسيلا رزيبكا فالسانجياكومو، رئيسة قسم العلاج الطبيعي، إلى أنه "مع التشخيص والعلاج المبكر، تتحول هذه الأنواع من الأورام من كونها غير قابلة للشفاء إلى قابلة للعلاج في 80% من الحالات".

وتعد أورام الفم الأكثر شيوعًا داخل المجموعة، نتيجة للتكاثر غير الطبيعي وغير المنضبط للخلايا المخاطية التي تبطن تجويف الفم والتي يمكن أن تتشكل أساسًا على الشفاه واللسان واللثة والحنك وأيضًا في أي قطاع آخر من الفم.