صبحي توفيق يروي لـ"إرم نيوز" كواليس وفاة عازف من فرقته

وأضاف: كنت أحسب أنه غاب عن الوعي أو لم يتناول الطعام، ولم يخطر في بالي إطلاقا أنها قد تكون جلطة. كانت معي زجاجة ماء وبدأت أسكب عليه بعض القطرات كي يستفيق ولم يحصل ذلك. وطلبت من الحاضرين إذا كان بينهم أطباء وعلى وجه السرعة ركض طبيبان لفحص نديم على المسرح.

وأضاف: لم يقل الطبيبان أي شيء، وكان بينهما حديث بهمسات وصوت غير مسموع. سألت أحدهما للاطمئنان على نديم فأجابني بأنه ما زال يتنفس، ثم طلب الصليب الأحمر من أجل نقله إلى المستشفى، ولم أكن أتخيل أنه قد توفي وهو على المسرح لأن الأطباء لم يقولوا لنا ذلك.

ونوه إلى أنه واصل الغناء على المسرح بعد التساؤل عن حالة نديم الصحية، وقال: "أجابوني بأنه يعاني من مرض السكري، لذا اعتقدت أنها غيبوبة أو نوبة سكري تعرض لها".

وواصل: لم أطل كثيرا في الغناء على المسرح لأنني كنت مصدوما رغم أنني قبل السهرة كنت أتواصل مع منظمي الحفل بشأن تفاصيل الوقت وعدد الساعات التي سأكون حاضرا خلالها للغناء على المسرح خصوصا أنني أول مطرب يتم استدعاؤه للغناء في هذا المهرجان مرتين على التوالي، حيث إنه كل عام يتم تقديم فنان ومطرب آخر".

وتابع: "كان هناك حضور كبير وكنا نتحدث عن إطالة الحضور على المسرح حيث كان مقررا لي أن أغني ساعتين ونصف الساعة ومن حبي لهذا الحفل والمهرجان قلت لهم إنني مستعد للغناء لثلاث ساعات، لكن بعدما وقع هذا الموقف واصلت السهرة لكن تفكيري وعقلي كانا يدوران بفلك آخر وهو ما حدث مع نديم".

وأوضح قائلاً: انتهت السهرة وأخبروني بوفاة نديم. ذهبت للمستشفى وعرفت أنه قد توفي من قبل وصوله إلى المستشفى. أدعو له بالرحمة ولعائلته بالصبر، حيث إن لديه ثلاثة أبناء، ووفاته فاجعة كبيرة للغاية.