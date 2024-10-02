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منوعات

"سائقة الكيا" .. شابة تحارب من أجل لقمة العيش في العراق (صور)

"سائقة الكيا" .. شابة تحارب من أجل لقمة العيش في العراق (صور)
أسيل طه المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
حسن الرسام
حسن الرسام
02 أكتوبر 2024، 8:13 م

أسيل طه ابنة محافظة بابل العراقية، يُطلق عليها سكان المنطقة "سائقة الكيا"، إذ تقوم بنقل البضائع من سوق الجملة إلى المطاعم، بمهمة لا تخلو من الصعاب.  

تقول أسيل إنها تحارب من أجل لقمة العيش وتأمين مستقبل شقيقاتها الأربع، فبعد أن وجدت نفسها مسؤولة عن رعايتهن، قررت العمل سائقة توصيل. 

وفي حوار قصير لها مع "إرم نيوز"، قالت أسيل إنها من مواليد عام 1997 وتعمل  في هذا المجال منذ ما يقارب 6 سنوات. 

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وأضافت: "يتطلب هذا العمل مني تحميل وتنزيل المواد بنفسي". 

وأشارت أسيل إلى أنها قبلت بهذا العمل، وهو عادةً من اختصاص الرجال، لتأمين لقمة عيشها وشقيقاتها، كما أكدت أنها حريصة على مساعدة شقيقاتها في متابعة تعليمهن الجامعي" . 

وعن مصاعب العمل، قالت أسيل إنها واجهت مضايقات لفظية من بعض الأشخاص، خاصة في المناطق الشعبية.

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وأوضحت أنها مؤمنة بأن هذا العمل ليس حصراً على الرجال، وأن النساء قادرات على العمل في أي وظيفة يجدنها مناسبة". 

وفي النهاية، أشارت أسيل إلى أنها ومع مرور الوقت، اكتسبت سمعة طيبة بين أصحاب المطاعم، مما جعلهم يستعينون بخدماتها لشراء المستلزمات وتوصيلها. 

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