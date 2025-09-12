"دييلا".. أول وزير يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم (فيديو)

أعلنت ألبانيا تعيين أول وزير يعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم، سيتولى مسؤولية إدارة منظومة المشتريات الحكومية في البلاد.

وتهدف ألبانيا من وزيرة الذكاء ااصطناعي، الذي أطلقت عليها اسم "دييلا"، إلى إنشاء نظام مشتريات حكومية "منيع تماماً ضد الفساد"، بحسب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما.

ونقلت صحيفة "Politico"، عن راما قوله، إن "دييلا تمثل أول عضو حكومي غير مادي، وهي كيان افتراضي بالكامل قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي".

ويعمل النموذج الجديد ضمن المنصة الرقمية الحكومية "e-Albania"، التي توفر الوصول إلى الغالبية العظمى من الخدمات الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لخبرة ألبانيا السابقة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة.

وسبق لألبانيا أن استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في آليات المراقبة البصرية لمكافحة البناء غير القانوني في المناطق الحضرية، وكشف مواقع إنتاج المخدرات في المناطق الريفية النائية.