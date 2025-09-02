أخفت رضيعا ميتا في كيس قمامة.. القبض على ملكة جمال أمريكية

ألقت الشرطة في ليكسينغتون بولاية كنتاكي القبض على ليكن سنيلينغ، 21 عامًا، بعد العثور على رضيع حديث الولادة ميتًا داخل كيس قمامة أسود في خزانة ملابسها. ووجهت إليها تهما تتعلق بإساءة معاملة جثة، والتلاعب بالأدلة، وإخفاء ولادته.

وتلقى ضباط الشرطة بلاغًا صباح الأربعاء الماضي، من منزل في مبنى 400 بشارع بارك أفينيو حول رضيع فاقد للوعي. وعند وصولهم، تم إعلان وفاة الطفل في مكان الحادث حوالي الساعة 10:30 صباحًا، وفقًا لقناة LEX 18 المحلية. وأشارت مذكرة الاعتقال إلى أن الرضيع وُجد ملفوفًا بمنشفة داخل كيس قمامة أسود.

واعترفت ليكن سنيلينغ، وهي طالبة في السنة الأخيرة بجامعة كنتاكي وعضو فريق تشجيع STUNT، بأنها أنجبت مؤخرًا وأخفَت الولادة عن طريق تنظيف أي أثر ووضع أدوات التنظيف والرضيع داخل كيس القمامة، وفقًا لوثائق الشرطة.

حتى يوم الاثنين، لم يُحدد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة فاييت سبب وفاة الرضيع، بحسب صحيفة "إندبندنت". وتبقى ليكن محتجزة في مركز احتجاز المقاطعة، بينما يواصل قسم الضحايا بالشرطة التحقيق في الواقعة.

وأكدت جامعة كنتاكي مشاركة ليكن سنيلينغ في برنامج STUNT، على مدى المواسم الثلاثة الماضية، موضحة أن أي استفسارات أخرى تتعلق بالقضية يجب توجيهها إلى شرطة ليكسينغتون.

وقدمت ليكن سنيلينغ نفسها كملكة جمال، على وسائل التواصل الاجتماعي، وروّجت لمسابقات الجمال وشاركت طموحاتها الشخصية، بما في ذلك الرغبة في تكوين أسرة. وكانت قد نشرت قبل أسابيع منشورًا تقول فيه: "هناك مسابقة جمال للجميع!".

وتأتي هذه الواقعة في ظل قوانين الإجهاض الصارمة بكنتاكي، حيث يُسمح به فقط في حالات الخطر على حياة الأم أو الإصابة الخطيرة والدائمة، ما يحد من فرص الحصول على الرعاية الصحية الإنجابية للشابات.