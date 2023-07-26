هل يعيد التغير المناخي رسم الخريطة السياحية؟

ما هو الوضع الحالي؟

تعد أكثر المناطق جذبًا للسياح تلك الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، فقد أُجلي آلاف السياح في اليونان من جزيرتي رودوس وكورفو اللتين اجتاحتهما حرائق ناجمة عن القيظ.

وتحول مطار رودوس الدولي مركز تخييم، مؤقتًا، بعدما انتشر في قاعاته آلاف المصطافين المصدومين على غرار السائح الألماني دانييل كلادن-شميد الذي قال لوكالة "فرانس برس": "نحن منهكون ومصدومون. لا ندرك كثيرًا ما حصل".

وتطال هذه الظاهرة دولًا متوسطية أخرى.

ففي إسبانيا تجاوزت الحرارة أحيانًا بـ 15 درجة مئوية المعدلات الموسمية.

وعرفت إيطاليا موجات حرٍ مع اقتراب الحرارة في سردينيا من 48 درجة مئوية.

والإثنين، بلغت الحرارة في تونس 49 درجة مئوية.

وتشكل السياحة جزءًا كبيرًا من اقتصاد المنطقة؛ لا سيما في اليونان وإسبانيا، حيث تشكل تواليًا ربع إجمالي النتاج المحلي و12% منه.

هل يتجنّب السياح الدول الحارة؟

قد تثني الحرارة المرتفعة، خلال مواسم الصيف، الزوار عن المجيء إلى مناطق معينة، بحسب تحذير أطراف ناشطة في قطاع السياحة.

ويرى رئيس مجلس إدارة "شركة "فواياجور دو موند" جان فرنسوا ريال أن "الاحترار المناخي سيجعل هذه الوجهات أقل جاذبية، ومنطقة المتوسط برمتها معنية في حين أنها الوجهة الرئيسة للأوروبيين".

ويقول الأستاذ في كلية "IE Business School" في مدريد خوانتشو يانتادا، إنه في إسبانيا "بدأ السياح يتساءلون: "ما إذا كان مناسبًا قضاء الصيف على شواطئ المتوسط".

وأشارت مذكرة أخيرة لوكالة "موديز"، إلى أن موجات القيظ قد تخفض من جاذبية جنوب أوروبا "أو تخفض الطلب على الأقل خلال الصيف، مع تداعيات اقتصادية سلبية".